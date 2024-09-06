https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971052723.html

Услугу в сфере детского отдыха перевели в цифру в Подмосковье

Услугу в сфере детского отдыха перевели в цифру в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2024

Услугу в сфере детского отдыха перевели в цифру в Подмосковье

На подмосковном портале госуслуг теперь можно подать сведения для внесения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:25

2024-09-06T14:25

2024-09-06T14:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг теперь можно подать сведения для внесения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Реестр организаций, который предоставляет отдых и оздоровление детей - это список зарегистрированных детских лагерей в регионе, содержащий информацию об условиях проживания, программах, досуге и стоимости путевок. Кроме того, в реестре можно найти данные о прошедших обязательных проверках Роспотребнадзора, МВД и Государственного пожарного надзора. Услуга "Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления" предоставляется бесплатно. Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Кроме включения в реестр, в рамках услуги, также можно изменить уже внесенные данные или подать заявление на исключение организации из реестра. Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА в качестве организации, заполнить электронную форму и прикрепить копии учредительных документов, которые заверены в установленном порядке. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.

https://ria.ru/20240905/pensiya-1970909266.html

https://ria.ru/20240905/medpomosch-1970851392.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)