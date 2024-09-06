https://ria.ru/20240906/peskov-1971144556.html

Госкорпорации в России не жалеют денег на науку, заявил Песков

Госкорпорации в России не жалеют денег на науку, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024

Госкорпорации в России не жалеют денег на науку, заявил Песков

Госкорпорации в РФ блестяще управляются и демонстрируют прекрасные результаты, не жалея денег на науку и другие проекты, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:22

2024-09-06T18:22

2024-09-06T18:22

наука

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госкорпорации в РФ блестяще управляются и демонстрируют прекрасные результаты, не жалея денег на науку и другие проекты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Учёным важно быть высокооплачиваемыми, иметь свободу действий, широту взгляда, возможности. В этом контексте я предлагаю вам всем в этом году обратить внимание на роль нашего бизнеса. Я не имею в виду наши славные и могущественные государственные корпорации и государственные компании. Они блестяще управляются, демонстрируют прекрасные результаты, не жалеют денег ни на науку, ни на другие проекты, и, собственно, честь им и хвала", - сказал Песков на заседании Организационного комитета X Всероссийской премии "За верность науке". Песков призвал обратить внимание именно на частный бизнес, который пока еще "хромает". "И здесь мы, конечно, отстаём. И вот в рамках нашей премии можно было бы сосредоточиться на поисках тех компаний, частных компаний, акционерных обществ, которые начинают всё больше и больше вкладывать в это дело. Постепенно их количество увеличивается", - отметил Песков.

https://ria.ru/20240906/peskov-1971140243.html

https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html

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россия, дмитрий песков, общество