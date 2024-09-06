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Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
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Наука
 
17:59 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html
Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков
Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков
Россия должна, несмотря ни на что, удерживать свое место в мировой научной кооперации, это очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:59
2024-09-06T17:59
наука
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия должна, несмотря ни на что, удерживать свое место в мировой научной кооперации, это очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на заседании оргкомитета премии "За верность науке". "Я рад, что уже второй раз у нас будет номинация "Российская наука - миру". Мы должны рассказывать о наших научных достижениях, мы должны ими гордиться. И мы должны, несмотря ни на что, не оставлять нашего места в мировой научной кооперации, это чрезвычайно важно. И в этой связи эту номинацию я, честно говоря, предложил бы называть именем Циолковского, если вы это поддержите", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240620/putin-1954262374.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Наука, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков

Песков: РФ должна удерживать свое место в мировой научной кооперации, это важно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия должна, несмотря ни на что, удерживать свое место в мировой научной кооперации, это очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на заседании оргкомитета премии "За верность науке".
"Я рад, что уже второй раз у нас будет номинация "Российская наука - миру". Мы должны рассказывать о наших научных достижениях, мы должны ими гордиться. И мы должны, несмотря ни на что, не оставлять нашего места в мировой научной кооперации, это чрезвычайно важно. И в этой связи эту номинацию я, честно говоря, предложил бы называть именем Циолковского, если вы это поддержите", - сказал Песков.
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