https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html

Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков

Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024

Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков

Россия должна, несмотря ни на что, удерживать свое место в мировой научной кооперации, это очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:59

2024-09-06T17:59

2024-09-06T17:59

наука

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия должна, несмотря ни на что, удерживать свое место в мировой научной кооперации, это очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на заседании оргкомитета премии "За верность науке". "Я рад, что уже второй раз у нас будет номинация "Российская наука - миру". Мы должны рассказывать о наших научных достижениях, мы должны ими гордиться. И мы должны, несмотря ни на что, не оставлять нашего места в мировой научной кооперации, это чрезвычайно важно. И в этой связи эту номинацию я, честно говоря, предложил бы называть именем Циолковского, если вы это поддержите", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240620/putin-1954262374.html

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россия, дмитрий песков, в мире