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В Кремле прокомментировали введение санкций против американских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
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13:44 06.09.2024 (обновлено: 17:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/peskov-1971041463.html
В Кремле прокомментировали введение санкций против американских СМИ
В Кремле прокомментировали введение санкций против американских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
В Кремле прокомментировали введение санкций против американских СМИ
Принимая решения об ограничениях в отношении американских СМИ, Россия будет учитывать, удерживают ли они баланс или не гнушаются фейками, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:44
2024-09-06T17:12
россия
сша
украина
дмитрий песков
мария захарова
маргарита симоньян
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Принимая решения об ограничениях в отношении американских СМИ, Россия будет учитывать, удерживают ли они баланс или не гнушаются фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины. Некоторые из них не утруждают себя попытками сохранять баланс: информацию подают однобоко, не гнушаются фейками и так далее и тому подобное. Вот все эти факторы мы будем принимать во внимание", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, какие ограничения могут коснуться работы американских СМИ в России в ответ на санкции в отношении RT. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости введение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила, что ответные меры сейчас прорабатываются. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html
https://ria.ru/20240906/ogranicheniya-1970944312.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, мария захарова, маргарита симоньян, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Кремле прокомментировали введение санкций против американских СМИ

Песков: Россия при будет учитывать, не гнушаются ли американские СМИ фейками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Принимая решения об ограничениях в отношении американских СМИ, Россия будет учитывать, удерживают ли они баланс или не гнушаются фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины. Некоторые из них не утруждают себя попытками сохранять баланс: информацию подают однобоко, не гнушаются фейками и так далее и тому подобное. Вот все эти факторы мы будем принимать во внимание", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, какие ограничения могут коснуться работы американских СМИ в России в ответ на санкции в отношении RT.
Захарова об ответе на санкции против Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
5 сентября, 08:10
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости введение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила, что ответные меры сейчас прорабатываются.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом пленарного заседания ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США
Вчера, 02:07
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковМария ЗахароваМаргарита СимоньянГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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