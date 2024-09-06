https://ria.ru/20240906/peskov-1971035405.html

Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном

Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном - РИА Новости, 06.09.2024

Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном

Киргизии важно выстраивать отношения с Афганистаном как с соседом, абстрагироваться от контактов нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:22

2024-09-06T13:22

2024-09-06T13:34

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дмитрий песков

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киргизии важно выстраивать отношения с Афганистаном как с соседом, абстрагироваться от контактов нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану. Разумеется, как соседям очень важно, чтобы не обострялись отношения с де-факто властью, силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240906/kreml-1971038313.html

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киргизия, афганистан, дмитрий песков, в мире, россия