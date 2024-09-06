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Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном - РИА Новости, 06.09.2024
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13:22 06.09.2024 (обновлено: 13:34 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/peskov-1971035405.html
Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном
Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном - РИА Новости, 06.09.2024
Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном
Киргизии важно выстраивать отношения с Афганистаном как с соседом, абстрагироваться от контактов нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:22
2024-09-06T13:34
киргизия
афганистан
дмитрий песков
в мире
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киргизии важно выстраивать отношения с Афганистаном как с соседом, абстрагироваться от контактов нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану. Разумеется, как соседям очень важно, чтобы не обострялись отношения с де-факто властью, силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240906/kreml-1971038313.html
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киргизия, афганистан, дмитрий песков, в мире, россия
Киргизия, Афганистан, Дмитрий Песков, В мире, Россия
Песков заявил о важности отношений между Киргизией и Афганистаном

Песков: Киргизии нельзя абстрагироваться от отношений с Афганистаном

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киргизии важно выстраивать отношения с Афганистаном как с соседом, абстрагироваться от контактов нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану. Разумеется, как соседям очень важно, чтобы не обострялись отношения с де-факто властью, силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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