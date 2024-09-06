https://ria.ru/20240906/otnosheniya-1970951268.html

Захарова рассказала об отношениях России и КНДР

Захарова рассказала об отношениях России и КНДР - РИА Новости, 06.09.2024

Захарова рассказала об отношениях России и КНДР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала, выступая на полях ВЭФ, что обе стороны проходят невероятные... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:01

2024-09-06T05:01

2024-09-06T05:01

в мире

россия

владивосток

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала, выступая на полях ВЭФ, что обе стороны проходят невероятные вызовы санкционной войны. "Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать отношения РФ и КНДР. "Существует аспект - тот, что мы проходим невероятные вызовы с точки зрения санкционной войны", - добавила она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240906/zakharova-1970950999.html

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россия

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в мире, россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)