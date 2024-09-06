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Захарова рассказала об отношениях России и КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
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05:01 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/otnosheniya-1970951268.html
Захарова рассказала об отношениях России и КНДР
Захарова рассказала об отношениях России и КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
Захарова рассказала об отношениях России и КНДР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала, выступая на полях ВЭФ, что обе стороны проходят невероятные... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:01
2024-09-06T05:01
в мире
россия
владивосток
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала, выступая на полях ВЭФ, что обе стороны проходят невероятные вызовы санкционной войны. "Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать отношения РФ и КНДР. "Существует аспект - тот, что мы проходим невероятные вызовы с точки зрения санкционной войны", - добавила она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240906/zakharova-1970950999.html
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в мире, россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Владивосток, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Захарова рассказала об отношениях России и КНДР

Захарова: Россия и КНДР проходят невероятные вызовы санкционной войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала, выступая на полях ВЭФ, что обе стороны проходят невероятные вызовы санкционной войны.
"Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать отношения РФ и КНДР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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"Существует аспект - тот, что мы проходим невероятные вызовы с точки зрения санкционной войны", - добавила она.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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В миреРоссияВладивостокМария ЗахароваДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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