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Оргкомитет центра "Россия" будет вносить Путину предложения о награждениях - РИА Новости, 06.09.2024
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16:52 06.09.2024 (обновлено: 16:53 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/orgkomitet--1971113284.html
Оргкомитет центра "Россия" будет вносить Путину предложения о награждениях
Оргкомитет центра "Россия" будет вносить Путину предложения о награждениях - РИА Новости, 06.09.2024
Оргкомитет центра "Россия" будет вносить Путину предложения о награждениях
Оргкомитет национального центра "Россия" будет вносить президенту РФ Владимиру Путину предложения о поощрении и награждении лиц за вклад в создание и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:52
2024-09-06T16:53
россия
владимир путин
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оргкомитет национального центра "Россия" будет вносить президенту РФ Владимиру Путину предложения о поощрении и награждении лиц за вклад в создание и деятельность центра, сообщается в положении об оргкомитете, утвержденном главой государства. Путин в пятницу образовал организационный комитет национального центра "Россия", его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Также президент утвердил положение об оргкомитете. "Организационный комитет для решения возложенных на него задач имеет право объявлять от имени председателя организационного комитета благодарность физическим и юридическим лицам за вклад в создание и деятельность центра, а также вносить президенту Российской Федерации предложения о поощрении и награждении таких физических и юридических лиц", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, сергей кириенко, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Общество
Оргкомитет центра "Россия" будет вносить Путину предложения о награждениях

Оргкомитет центра "Россия" будет вносить Путину идеи о награждениях и поощрениях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оргкомитет национального центра "Россия" будет вносить президенту РФ Владимиру Путину предложения о поощрении и награждении лиц за вклад в создание и деятельность центра, сообщается в положении об оргкомитете, утвержденном главой государства.
Путин в пятницу образовал организационный комитет национального центра "Россия", его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Также президент утвердил положение об оргкомитете.
"Организационный комитет для решения возложенных на него задач имеет право объявлять от имени председателя организационного комитета благодарность физическим и юридическим лицам за вклад в создание и деятельность центра, а также вносить президенту Российской Федерации предложения о поощрении и награждении таких физических и юридических лиц", - говорится в документе.
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