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Оргкомитет центра "Россия" займется идеями для встреч с главами государств - РИА Новости, 06.09.2024
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16:04 06.09.2024 (обновлено: 16:49 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/orgkomitet--1971095123.html
Оргкомитет центра "Россия" займется идеями для встреч с главами государств
Оргкомитет центра "Россия" займется идеями для встреч с главами государств - РИА Новости, 06.09.2024
Оргкомитет центра "Россия" займется идеями для встреч с главами государств
Организационный комитет национального центра "Россия" будет готовить и вносить предложения о проведении центром международных мероприятий с участием иностранных РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:04
2024-09-06T16:49
общество
россия
владимир путин
сергей кириенко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Организационный комитет национального центра "Россия" будет готовить и вносить предложения о проведении центром международных мероприятий с участием иностранных глав государств и правительств, следует из положения об оргкомитете.Президент России Владимир Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия" и назначил его председателем первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также глава государства утвердил положение об оргкомитете центра.Согласно документу, оргкомитет образован для координации деятельности и взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в деятельности национального центра "Россия". В задачи оргкомитета будет входить разработка и утверждение плана мероприятий, связанных с работой этого центра.Кроме того, к числу основных задач оргкомитета относится "подготовка и внесение президенту Российской Федерации предложений о проведении Центром международных мероприятий с участием глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств и руководителей международных организаций", указано в положении.Также оргкомитет будет вносить в правительство РФ предложения об определении объема расходов, связанных с деятельностью центра, обеспечивать контроль за выполнением плана мероприятий, связанных с работой центра и за целевым использованием средств, выделенных на подготовку и проведение этих мероприятий.Среди задач оргкомитета указаны также содействие СМИ в освещении мероприятий, связанных с деятельностью центра, и определение основных направлений информационной деятельности по освещению таких мероприятий в иностранных государствах.Кроме того, оргкомитет будет заниматься утверждением архитектурных и планировочных решений в целях деятельности центра, а также его символов, единого цветографического стиля выставочных павильонов, экспозиций, информационных материалов о работе национального центра "Россия".
https://ria.ru/20240514/kirienko-1945860279.html
https://ria.ru/20240905/putin-1970731728.html
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общество, россия, владимир путин, сергей кириенко
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Оргкомитет центра "Россия" займется идеями для встреч с главами государств

Оргкомитет центра "Россия" будет готовить идеи для встреч с зарубежными лидерами

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Организационный комитет национального центра "Россия" будет готовить и вносить предложения о проведении центром международных мероприятий с участием иностранных глав государств и правительств, следует из положения об оргкомитете.
Президент России Владимир Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия" и назначил его председателем первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также глава государства утвердил положение об оргкомитете центра.
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Согласно документу, оргкомитет образован для координации деятельности и взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в деятельности национального центра "Россия". В задачи оргкомитета будет входить разработка и утверждение плана мероприятий, связанных с работой этого центра.
Кроме того, к числу основных задач оргкомитета относится "подготовка и внесение президенту Российской Федерации предложений о проведении Центром международных мероприятий с участием глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств и руководителей международных организаций", указано в положении.
Также оргкомитет будет вносить в правительство РФ предложения об определении объема расходов, связанных с деятельностью центра, обеспечивать контроль за выполнением плана мероприятий, связанных с работой центра и за целевым использованием средств, выделенных на подготовку и проведение этих мероприятий.
Среди задач оргкомитета указаны также содействие СМИ в освещении мероприятий, связанных с деятельностью центра, и определение основных направлений информационной деятельности по освещению таких мероприятий в иностранных государствах.
Кроме того, оргкомитет будет заниматься утверждением архитектурных и планировочных решений в целях деятельности центра, а также его символов, единого цветографического стиля выставочных павильонов, экспозиций, информационных материалов о работе национального центра "Россия".
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