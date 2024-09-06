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В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа - РИА Новости, 06.09.2024
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11:28 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/orenburg-1971006779.html
В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа
В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа - РИА Новости, 06.09.2024
В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа
Филиал Эрмитажа открылся в Оренбурге, здесь также создали единственную в мире яшмовую комнату, сообщает правительство Оренбургской области. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:28
2024-09-06T11:28
оренбург
оренбургская область
россия
михаил пиотровский
карл брюллов
государственный эрмитаж
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УФА, 6 сен – РИА Новости. Филиал Эрмитажа открылся в Оренбурге, здесь также создали единственную в мире яшмовую комнату, сообщает правительство Оренбургской области. "Оренбургская область стала пятым регионом страны, где на регулярной основе будут выставляться шедевры главного музея России. Музей-спутник - это уникальное культурное пространство, которое включает большой зал для экспозиций Государственного Эрмитажа и единственную в мире Яшмовую комнату, созданную оренбургскими мастерами из живописной орской яшмы", - говорится в сообщении. По данным властей региона, в Яшмовой комнате 9 уникальных живописных панно. Там находится более трех тонн камня. Сам же материал для комнаты собирался более 30 лет, мастера переработали 23 тонны руды. "Первая выставка культурного центра – "Карл Брюллов и его эпоха" из коллекции Государственного Эрмитажа. На ней представлено 58 картин русских и иностранных художников, работавших в 1830–1850 годы. 23 картины экспонируются впервые, многие - с новыми атрибуциями и датировками. В соседних залах - еще одна уникальная выставка. Это экспозиция наивной живописи из уникальной коллекции Оренбургского государственного музея изобразительных искусств", - сообщает правительство области. В ведомстве отметили, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - не случайно выбрал Оренбург как город, где будет расположен музей-спутник. Семья Пиотровского тесно связана с областным центром: здесь жили его прадед, дед и отец. В музее находится публичная библиотека искусств. Это мемориальное пространство, посвященное истории семьи Пиотровских в Оренбурге. В комнате - портреты, книги и уникальные культурные артефакты. "Открытие центра в Оренбурге - веха в культурной жизни как области, так и страны. Это появление новой культурной единицы на карте страны, образованной в результате сотрудничества и взаимного доверия. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ближайшее время", - цитирует правительство региона Пиотровского. Зданию, в котором разместили музей "Эрмитаж-Евразия" 110 лет. Здесь сохранили уникальную архитектуру, в которой совместили классицизм и модерн. На реставрацию здания и создание музея ушло два года.
https://ria.ru/20240824/kareliya-1968242064.html
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оренбург, оренбургская область, россия, михаил пиотровский, карл брюллов, государственный эрмитаж
Оренбург, Оренбургская область, Россия, Михаил Пиотровский, Карл Брюллов, Государственный Эрмитаж
В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа

Филиал Эрмитажа открылся в Оренбурге

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиТоржественная церемония открытия центра "Эрмитаж-Евразия" в Оренбурге
Торжественная церемония открытия центра Эрмитаж-Евразия в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Торжественная церемония открытия центра "Эрмитаж-Евразия" в Оренбурге
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УФА, 6 сен – РИА Новости. Филиал Эрмитажа открылся в Оренбурге, здесь также создали единственную в мире яшмовую комнату, сообщает правительство Оренбургской области.
"Оренбургская область стала пятым регионом страны, где на регулярной основе будут выставляться шедевры главного музея России. Музей-спутник - это уникальное культурное пространство, которое включает большой зал для экспозиций Государственного Эрмитажа и единственную в мире Яшмовую комнату, созданную оренбургскими мастерами из живописной орской яшмы", - говорится в сообщении.
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По данным властей региона, в Яшмовой комнате 9 уникальных живописных панно. Там находится более трех тонн камня. Сам же материал для комнаты собирался более 30 лет, мастера переработали 23 тонны руды.
"Первая выставка культурного центра – "Карл Брюллов и его эпоха" из коллекции Государственного Эрмитажа. На ней представлено 58 картин русских и иностранных художников, работавших в 1830–1850 годы. 23 картины экспонируются впервые, многие - с новыми атрибуциями и датировками. В соседних залах - еще одна уникальная выставка. Это экспозиция наивной живописи из уникальной коллекции Оренбургского государственного музея изобразительных искусств", - сообщает правительство области.
В ведомстве отметили, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - не случайно выбрал Оренбург как город, где будет расположен музей-спутник. Семья Пиотровского тесно связана с областным центром: здесь жили его прадед, дед и отец. В музее находится публичная библиотека искусств. Это мемориальное пространство, посвященное истории семьи Пиотровских в Оренбурге. В комнате - портреты, книги и уникальные культурные артефакты.
"Открытие центра в Оренбурге - веха в культурной жизни как области, так и страны. Это появление новой культурной единицы на карте страны, образованной в результате сотрудничества и взаимного доверия. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ближайшее время", - цитирует правительство региона Пиотровского.
Зданию, в котором разместили музей "Эрмитаж-Евразия" 110 лет. Здесь сохранили уникальную архитектуру, в которой совместили классицизм и модерн. На реставрацию здания и создание музея ушло два года.
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ОренбургОренбургская областьРоссияМихаил ПиотровскийКарл БрюлловГосударственный Эрмитаж
 
 
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