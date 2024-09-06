https://ria.ru/20240906/orenburg-1971006779.html

В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа

В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа - РИА Новости, 06.09.2024

В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа

Филиал Эрмитажа открылся в Оренбурге, здесь также создали единственную в мире яшмовую комнату, сообщает правительство Оренбургской области. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:28

2024-09-06T11:28

2024-09-06T11:28

оренбург

оренбургская область

россия

михаил пиотровский

карл брюллов

государственный эрмитаж

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УФА, 6 сен – РИА Новости. Филиал Эрмитажа открылся в Оренбурге, здесь также создали единственную в мире яшмовую комнату, сообщает правительство Оренбургской области. "Оренбургская область стала пятым регионом страны, где на регулярной основе будут выставляться шедевры главного музея России. Музей-спутник - это уникальное культурное пространство, которое включает большой зал для экспозиций Государственного Эрмитажа и единственную в мире Яшмовую комнату, созданную оренбургскими мастерами из живописной орской яшмы", - говорится в сообщении. По данным властей региона, в Яшмовой комнате 9 уникальных живописных панно. Там находится более трех тонн камня. Сам же материал для комнаты собирался более 30 лет, мастера переработали 23 тонны руды. "Первая выставка культурного центра – "Карл Брюллов и его эпоха" из коллекции Государственного Эрмитажа. На ней представлено 58 картин русских и иностранных художников, работавших в 1830–1850 годы. 23 картины экспонируются впервые, многие - с новыми атрибуциями и датировками. В соседних залах - еще одна уникальная выставка. Это экспозиция наивной живописи из уникальной коллекции Оренбургского государственного музея изобразительных искусств", - сообщает правительство области. В ведомстве отметили, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - не случайно выбрал Оренбург как город, где будет расположен музей-спутник. Семья Пиотровского тесно связана с областным центром: здесь жили его прадед, дед и отец. В музее находится публичная библиотека искусств. Это мемориальное пространство, посвященное истории семьи Пиотровских в Оренбурге. В комнате - портреты, книги и уникальные культурные артефакты. "Открытие центра в Оренбурге - веха в культурной жизни как области, так и страны. Это появление новой культурной единицы на карте страны, образованной в результате сотрудничества и взаимного доверия. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ближайшее время", - цитирует правительство региона Пиотровского. Зданию, в котором разместили музей "Эрмитаж-Евразия" 110 лет. Здесь сохранили уникальную архитектуру, в которой совместили классицизм и модерн. На реставрацию здания и создание музея ушло два года.

https://ria.ru/20240824/kareliya-1968242064.html

https://ria.ru/20240423/vystavka-1941738403.html

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оренбург, оренбургская область, россия, михаил пиотровский, карл брюллов, государственный эрмитаж