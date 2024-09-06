https://ria.ru/20240906/orbita-1970984640.html

SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки

SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки - РИА Новости, 06.09.2024

SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту группу спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США, следует из заявления... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:14

2024-09-06T10:14

2024-09-06T11:49

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту группу спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США, следует из заявления ведомства. "NRO совместно со <…> SpaceX успешно запустила миссию NROL-113 на борту ракеты SpaceX Falcon 9", — говорится в пресс-релизе. Ракета стартовала в 6:20 мск. Отмечается, что это уже третий запуск "продвинутых спутников следующего поколения" в интересах разведывательного управления. В ведомстве утверждают, что с их помощью "нужные данные попадут к нужным пользователям в нужное время". Как передавало агентство Bloomberg, в сентябре 2023 года SpaceX получила первый контракт от Космических сил США на предоставление спутниковой связи военным в рамках программы компании Starshield. Система Starshield похожа на Starlink, но намного меньше, поскольку ей не придется обслуживать миллионы пользователей. Она будет принадлежать американскому правительству и контролироваться им.

https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html

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