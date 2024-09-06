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SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки - РИА Новости, 06.09.2024
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10:14 06.09.2024 (обновлено: 11:49 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/orbita-1970984640.html
SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки
SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки - РИА Новости, 06.09.2024
SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту группу спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США, следует из заявления... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:14
2024-09-06T11:49
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту группу спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США, следует из заявления ведомства. "NRO совместно со &lt;…&gt; SpaceX успешно запустила миссию NROL-113 на борту ракеты SpaceX Falcon 9", — говорится в пресс-релизе. Ракета стартовала в 6:20 мск. Отмечается, что это уже третий запуск "продвинутых спутников следующего поколения" в интересах разведывательного управления. В ведомстве утверждают, что с их помощью "нужные данные попадут к нужным пользователям в нужное время". Как передавало агентство Bloomberg, в сентябре 2023 года SpaceX получила первый контракт от Космических сил США на предоставление спутниковой связи военным в рамках программы компании Starshield. Система Starshield похожа на Starlink, но намного меньше, поскольку ей не придется обслуживать миллионы пользователей. Она будет принадлежать американскому правительству и контролироваться им.
https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html
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космос - риа наука, сша, илон маск, spacex
Космос - РИА Наука, США, Илон Маск, SpaceX
SpaceX вывела на орбиту группу спутников-шпионов для американской разведки

SpaceX Илона Маска вывела на орбиту группу спутников-шпионов для разведки США

© AP Photo / Eric GayКосмический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту группу спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США, следует из заявления ведомства.
«
"NRO совместно со <…> SpaceX успешно запустила миссию NROL-113 на борту ракеты SpaceX Falcon 9", — говорится в пресс-релизе.
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Ракета стартовала в 6:20 мск. Отмечается, что это уже третий запуск "продвинутых спутников следующего поколения" в интересах разведывательного управления. В ведомстве утверждают, что с их помощью "нужные данные попадут к нужным пользователям в нужное время".
Как передавало агентство Bloomberg, в сентябре 2023 года SpaceX получила первый контракт от Космических сил США на предоставление спутниковой связи военным в рамках программы компании Starshield.
Система Starshield похожа на Starlink, но намного меньше, поскольку ей не придется обслуживать миллионы пользователей. Она будет принадлежать американскому правительству и контролироваться им.
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