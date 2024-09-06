https://ria.ru/20240906/orban-1971073521.html
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии - РИА Новости, 06.09.2024
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итальянскую коллегу Джорджу Мелони своей сестрой по христианской вере, подчеркнув значение этих отношений в рамках... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:04
2024-09-06T15:04
2024-09-06T15:04
в мире
венгрия
италия
европа
джорджа мелони
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_0:262:3081:1995_1920x0_80_0_0_fe989700f9b4c2e235451f43da97fb27.jpg
РИМ, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итальянскую коллегу Джорджу Мелони своей сестрой по христианской вере, подчеркнув значение этих отношений в рамках Европейского союза. Его слова приводит агентство Nova."Мелони - моя сестра во Христе. Я правда так думаю, раньше такого рода отношения не имели большого значения в Европейском союзе, но сейчас мы приближаемся к новой эпохе... Она не просто моя коллега, она для меня сестра-христианка. Это имеет фундаментальное политическое значение для Венгрии, и я считаю, что то же самое и для Италии. Этот культурный аспект политики вернется в Европу, как и должно быть", - заявил он на полях экономического форума в Черноббьо на озере Комо в Италии.
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
венгрия
италия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_e2ee5dc0814c03725be7753002faba19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, италия, европа, джорджа мелони, виктор орбан
В мире, Венгрия, Италия, Европа, Джорджа Мелони, Виктор Орбан
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии
Орбан назвал премьера Италии Мелони своей сестрой по христианской вере