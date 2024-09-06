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"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии - РИА Новости, 06.09.2024
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15:04 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/orban-1971073521.html
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии - РИА Новости, 06.09.2024
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итальянскую коллегу Джорджу Мелони своей сестрой по христианской вере, подчеркнув значение этих отношений в рамках... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:04
2024-09-06T15:04
в мире
венгрия
италия
европа
джорджа мелони
виктор орбан
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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итальянскую коллегу Джорджу Мелони своей сестрой по христианской вере, подчеркнув значение этих отношений в рамках Европейского союза. Его слова приводит агентство Nova."Мелони - моя сестра во Христе. Я правда так думаю, раньше такого рода отношения не имели большого значения в Европейском союзе, но сейчас мы приближаемся к новой эпохе... Она не просто моя коллега, она для меня сестра-христианка. Это имеет фундаментальное политическое значение для Венгрии, и я считаю, что то же самое и для Италии. Этот культурный аспект политики вернется в Европу, как и должно быть", - заявил он на полях экономического форума в Черноббьо на озере Комо в Италии.
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
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в мире, венгрия, италия, европа, джорджа мелони, виктор орбан
В мире, Венгрия, Италия, Европа, Джорджа Мелони, Виктор Орбан
"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии

Орбан назвал премьера Италии Мелони своей сестрой по христианской вере

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итальянскую коллегу Джорджу Мелони своей сестрой по христианской вере, подчеркнув значение этих отношений в рамках Европейского союза. Его слова приводит агентство Nova.
"Мелони - моя сестра во Христе. Я правда так думаю, раньше такого рода отношения не имели большого значения в Европейском союзе, но сейчас мы приближаемся к новой эпохе... Она не просто моя коллега, она для меня сестра-христианка. Это имеет фундаментальное политическое значение для Венгрии, и я считаю, что то же самое и для Италии. Этот культурный аспект политики вернется в Европу, как и должно быть", - заявил он на полях экономического форума в Черноббьо на озере Комо в Италии.
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В миреВенгрияИталияЕвропаДжорджа МелониВиктор Орбан
 
 
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