https://ria.ru/20240906/orban-1971073521.html

"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии

"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии - РИА Новости, 06.09.2024

"Моя сестра". Орбан сделал неожиданное заявление о премьере Италии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итальянскую коллегу Джорджу Мелони своей сестрой по христианской вере, подчеркнув значение этих отношений в рамках... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:04

2024-09-06T15:04

2024-09-06T15:04

в мире

венгрия

италия

европа

джорджа мелони

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_0:262:3081:1995_1920x0_80_0_0_fe989700f9b4c2e235451f43da97fb27.jpg

РИМ, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итальянскую коллегу Джорджу Мелони своей сестрой по христианской вере, подчеркнув значение этих отношений в рамках Европейского союза. Его слова приводит агентство Nova."Мелони - моя сестра во Христе. Я правда так думаю, раньше такого рода отношения не имели большого значения в Европейском союзе, но сейчас мы приближаемся к новой эпохе... Она не просто моя коллега, она для меня сестра-христианка. Это имеет фундаментальное политическое значение для Венгрии, и я считаю, что то же самое и для Италии. Этот культурный аспект политики вернется в Европу, как и должно быть", - заявил он на полях экономического форума в Черноббьо на озере Комо в Италии.

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

венгрия

италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, италия, европа, джорджа мелони, виктор орбан