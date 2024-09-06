https://ria.ru/20240906/opershtab-1971100158.html

Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями

Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями - РИА Новости, 06.09.2024

Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями

Оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями в Азовском море, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенном... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:18

2024-09-06T16:18

2024-09-06T16:31

симферополь

азовское море

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями в Азовском море, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. "Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе (бассейне) в городе Симферополе организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря", - говорится в документе.Согласно указу, председателю Национального антитеррористического комитета РФ предстоит, в частности, за три месяца определить зону ответственности оперштаба в акватории Азовского моря.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

симферополь

азовское море

россия

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симферополь, азовское море, россия, владимир путин, безопасность