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Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями - РИА Новости, 06.09.2024
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16:18 06.09.2024 (обновлено: 16:31 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/opershtab-1971100158.html
Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями
Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями - РИА Новости, 06.09.2024
Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями
Оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями в Азовском море, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенном... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:18
2024-09-06T16:31
симферополь
азовское море
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями в Азовском море, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. "Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе (бассейне) в городе Симферополе организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря", - говорится в документе.Согласно указу, председателю Национального антитеррористического комитета РФ предстоит, в частности, за три месяца определить зону ответственности оперштаба в акватории Азовского моря.
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симферополь, азовское море, россия, владимир путин, безопасность
Симферополь, Азовское море, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Оперштаб в Симферополе займется контртеррористическими операциями

Оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Город Симферополь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оперштаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями в Азовском море, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
"Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе (бассейне) в городе Симферополе организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря", - говорится в документе.
Согласно указу, председателю Национального антитеррористического комитета РФ предстоит, в частности, за три месяца определить зону ответственности оперштаба в акватории Азовского моря.
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