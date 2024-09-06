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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:56 06.09.2024 (обновлено: 02:57 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/opasnost-1970945716.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.09.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:56
2024-09-06T02:57
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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