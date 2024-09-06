https://ria.ru/20240906/obvineniya-1970947446.html
Подозреваемому в стрельбе в Джорджии предъявили обвинения
Подозреваемому в стрельбе в Джорджии предъявили обвинения - РИА Новости, 06.09.2024
Подозреваемому в стрельбе в Джорджии предъявили обвинения
Федеральное бюро расследований (ФБР) США предъявило обвинения в убийстве по четырем эпизодам подозреваемому в массовой стрельбе в школе штата Джорджия Кольту... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:37
2024-09-06T03:37
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США предъявило обвинения в убийстве по четырем эпизодам подозреваемому в массовой стрельбе в школе штата Джорджия Кольту Грею, заявили в ведомстве. "Грею предъявлены обвинения в убийстве по четыре эпизодам в связи со... стрельбой в школе Апалачи", - указано в сообщении. Отмечается, что в пятницу подозреваемый предстанет перед судьей, где ему предъявят дополнительные обвинения. Ранее ФБР арестовало отца подозреваемого, предъявив ему обвинения в непредумышленном убийстве, убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми. Как объяснил журналистам представитель ведомства, обвинения отца в убийствах заключается в том, что он умышленно позволил своему сыну владеть оружием преступления. Стрельба в школе произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан. Как сообщала газета New York Times со ссылкой на правоохранителей, американская полиция обнаружила доказательства того, что подозреваемый интересовался подобными преступлениями и был зациклен на стрельбе в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд штата Флорида в 2018 году, унесшей жизни 17 человек.
https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html
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в мире, сша, джорджия, флорида, фбр
В мире, США, Джорджия, Флорида, ФБР
Подозреваемому в стрельбе в Джорджии предъявили обвинения
ФБР предъявило обвинения в убийстве подозреваемому в стрельбе в школе в Джорджии
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США предъявило обвинения в убийстве по четырем эпизодам подозреваемому в массовой стрельбе в школе штата Джорджия Кольту Грею, заявили в ведомстве.
"Грею предъявлены обвинения в убийстве по четыре эпизодам в связи со... стрельбой в школе Апалачи", - указано в сообщении.
Отмечается, что в пятницу подозреваемый предстанет перед судьей, где ему предъявят дополнительные обвинения.
Ранее ФБР арестовало отца подозреваемого, предъявив ему обвинения в непредумышленном убийстве, убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми.
Как объяснил журналистам представитель ведомства, обвинения отца в убийствах заключается в том, что он умышленно позволил своему сыну владеть оружием преступления.
Стрельба в школе произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан.
Как сообщала газета New York Times со ссылкой на правоохранителей, американская полиция обнаружила доказательства того, что подозреваемый интересовался подобными преступлениями и был зациклен на стрельбе в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд штата Флорида
в 2018 году, унесшей жизни 17 человек.