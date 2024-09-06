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При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:05 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/obstrely-1971190624.html
При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей
При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 06.09.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей пострадали в пятницу при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:05
2024-09-06T22:05
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
горловка
денис пушилин
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в пятницу при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько и мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщали, что при обстрелах ранения получили два мирных жителя. Кроме того, одна из пострадавших рассказала РИА Новости, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, пять мирных жителей в результате пострадали. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. По данным главы региона, в Петровском районе Донецка вследствие обстрела ранения получили три женщины, кроме того, на территории больницы пострадал водитель центра первичной медико-санитарной помощи. В Горловке ранения получил пожилой мужчина. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также вследствие обстрелов повреждены 11 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры, а в результате атак с применением беспилотников уничтожены рейсовый автобус и два автомобиля. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 14 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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петровский район
донецк
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петровский район, донецк, горловка, денис пушилин, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в пятницу при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько и мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщали, что при обстрелах ранения получили два мирных жителя. Кроме того, одна из пострадавших рассказала РИА Новости, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, пять мирных жителей в результате пострадали.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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"Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале.
По данным главы региона, в Петровском районе Донецка вследствие обстрела ранения получили три женщины, кроме того, на территории больницы пострадал водитель центра первичной медико-санитарной помощи. В Горловке ранения получил пожилой мужчина. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Также вследствие обстрелов повреждены 11 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры, а в результате атак с применением беспилотников уничтожены рейсовый автобус и два автомобиля.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 14 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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