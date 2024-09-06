https://ria.ru/20240906/obstrely-1971190624.html

При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей

При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 06.09.2024

При украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей пострадали в пятницу при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:05

2024-09-06T22:05

2024-09-06T22:05

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

горловка

денис пушилин

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в пятницу при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько и мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщали, что при обстрелах ранения получили два мирных жителя. Кроме того, одна из пострадавших рассказала РИА Новости, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, пять мирных жителей в результате пострадали. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. По данным главы региона, в Петровском районе Донецка вследствие обстрела ранения получили три женщины, кроме того, на территории больницы пострадал водитель центра первичной медико-санитарной помощи. В Горловке ранения получил пожилой мужчина. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также вследствие обстрелов повреждены 11 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры, а в результате атак с применением беспилотников уничтожены рейсовый автобус и два автомобиля. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 14 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

петровский район

донецк

горловка

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петровский район, донецк, горловка, денис пушилин, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), происшествия