https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html

"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России

"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России - РИА Новости, 06.09.2024

"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России

Успехи российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению обороны Украины, написал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:11

2024-09-06T04:11

2024-09-06T11:19

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Успехи российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению обороны Украины, написал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack."Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — заявил профессор.Эксперт указал на то, что побеждающая сторона, напротив, усиливает свое давление, вынуждая Киев принимать поспешные решения, которые еще больше ухудшают ситуацию."Россия нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов, а ее военные прорываются через хорошо защищенные линии обороны. <...> Удары по энергетической сети Украины снижают боеспособность ВСУ и сокращают промышленное производство", — резюмировал он.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.

https://ria.ru/20240906/izmeneniya-1970942186.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины