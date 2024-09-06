https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России - РИА Новости, 06.09.2024
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
Успехи российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению обороны Украины, написал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:11
2024-09-06T04:11
2024-09-06T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958959600_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_27997655822903f49e2382f12e6a430a.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Успехи российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению обороны Украины, написал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack."Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — заявил профессор.Эксперт указал на то, что побеждающая сторона, напротив, усиливает свое давление, вынуждая Киев принимать поспешные решения, которые еще больше ухудшают ситуацию."Россия нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов, а ее военные прорываются через хорошо защищенные линии обороны. <...> Удары по энергетической сети Украины снижают боеспособность ВСУ и сокращают промышленное производство", — резюмировал он.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
https://ria.ru/20240906/izmeneniya-1970942186.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970909408.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958959600_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_92d528660db5578235d2f44095a28c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
Дизен: успехи России на поле боя приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ