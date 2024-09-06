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"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:11 06.09.2024 (обновлено: 11:19 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России - РИА Новости, 06.09.2024
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
Успехи российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению обороны Украины, написал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:11
2024-09-06T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Успехи российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению обороны Украины, написал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack."Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — заявил профессор.Эксперт указал на то, что побеждающая сторона, напротив, усиливает свое давление, вынуждая Киев принимать поспешные решения, которые еще больше ухудшают ситуацию."Россия нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов, а ее военные прорываются через хорошо защищенные линии обороны. &lt;...&gt; Удары по энергетической сети Украины снижают боеспособность ВСУ и сокращают промышленное производство", — резюмировал он.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
https://ria.ru/20240906/izmeneniya-1970942186.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России

Дизен: успехи России на поле боя приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСгоревшая военная техника на Украине
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сгоревшая военная техника на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Успехи российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению обороны Украины, написал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack.
"Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — заявил профессор.
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Эксперт указал на то, что побеждающая сторона, напротив, усиливает свое давление, вынуждая Киев принимать поспешные решения, которые еще больше ухудшают ситуацию.
"Россия нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов, а ее военные прорываются через хорошо защищенные линии обороны. <...> Удары по энергетической сети Украины снижают боеспособность ВСУ и сокращают промышленное производство", — резюмировал он.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
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