https://ria.ru/20240906/obedineniya-1970950094.html
Захарова объяснила создание объединений Quad и AUCUS
Захарова объяснила создание объединений Quad и AUCUS - РИА Новости, 06.09.2024
Захарова объяснила создание объединений Quad и AUCUS
Объединения Quad и AUCUS создавались с целью установления полного контроля над континентом Евразии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:18
2024-09-06T04:18
2024-09-06T04:18
евразия
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мария захарова
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Объединения Quad и AUCUS создавались с целью установления полного контроля над континентом Евразии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на полях ВЭФ. "В нашем евразийском пространстве, в АТР, появились чуждые объединения типа Quad, типа AUCUS, которые имеют в своей сути именно претензию на морское господство" - сказала Захарова. Захарова отметила, что страны Запада пытаются обеспечить полный контроль над Евразией, для этого они стремятся усилить свое влияние на прибрежные государства в Европе и Азии. "Не есть ли это та самая заявка на контроль Евразии, потому что с западных рубежей они контролируют так, что готовы даже взрывать гражданские инфраструктурные проекты типа "Северного потока"... И теперь нужно контролировать с восточного фланга. Для этого внедряются в пространство эти самые псевдомирные объединения, якобы заявленные как сохраняющие безопасность, на самом деле объединения абсолютно агрессивного натовского толка", - сказала Захарова. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html
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евразия, россия, атр, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Евразия, Россия, АТР, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Захарова объяснила создание объединений Quad и AUCUS
Захарова: Quad и AUCUS создаются для установления полного контроля над Евразией