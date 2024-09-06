https://ria.ru/20240906/novosibirsk-1970998591.html
СК установил еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска
СК установил еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска - РИА Новости, 06.09.2024
СК установил еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска
Следователи СК установили еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского, признанного в 2018 году виновным в убийстве 19 женщин, - это без... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:09
2024-09-06T11:09
2024-09-06T11:09
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Следователи СК установили еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского, признанного в 2018 году виновным в убийстве 19 женщин, - это без вести пропавшая в 2003 году девушка, сообщил журналистам руководитель СУСК РФ по Новосибирской области Евгений Долгалев. Новосибирский областной суд 6 марта 2018 года приговорил на тот момент 52-летнего экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Судмедэкспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, то есть он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты сочли его склонным к гомицидомании и некросадизму. "Мы сейчас провели геномоскопическую экспертизу и выяснилось, что части одного из тел, за которые был осужден этот маньяк, принадлежат пропавшей девушке. Мы смогли это отождествить. Соответственно, в этом большом деле она проходит под неопознанной. В настоящее время с ним (Чуплинским – ред.) проводятся следственные действия. В общем и целом, ситуация для нас понятна", - сказал Долгалев. Он отметил, что следователи отдела по особо важным делам следственного управления продолжают проверять причастность Чуплинского к исчезновению и других людей в Новосибирске в 2000-е годы. В 2018 году после вынесения приговора Чуплинскому государственный обвинитель по его делу допустила, что жертв маньяка могло быть больше, чем 19. Она также говорила, что в ходе процесса Чуплинский пытался воздействовать на присяжных, оправдаться, что оговорил сам себя, а преступлений не совершал. По ранее озвученным СК данным, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился в Новосибирске с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести вместе время и на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого он расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях.
https://ria.ru/20240904/tagil-1970442708.html
https://ria.ru/20240511/manyak-1943540587.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирский областной суд
СК установил еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска
СК установил еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска Чуплинского
НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Следователи СК установили еще одну жертву экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского, признанного в 2018 году виновным в убийстве 19 женщин, - это без вести пропавшая в 2003 году девушка, сообщил журналистам руководитель СУСК РФ по Новосибирской области Евгений Долгалев.
Новосибирский областной суд 6 марта 2018 года приговорил на тот момент 52-летнего экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Судмедэкспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, то есть он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты сочли его склонным к гомицидомании и некросадизму.
"Мы сейчас провели геномоскопическую экспертизу и выяснилось, что части одного из тел, за которые был осужден этот маньяк, принадлежат пропавшей девушке. Мы смогли это отождествить. Соответственно, в этом большом деле она проходит под неопознанной. В настоящее время с ним (Чуплинским – ред.) проводятся следственные действия. В общем и целом, ситуация для нас понятна", - сказал Долгалев.
Он отметил, что следователи отдела по особо важным делам следственного управления продолжают проверять причастность Чуплинского к исчезновению и других людей в Новосибирске в 2000-е годы.
В 2018 году после вынесения приговора Чуплинскому государственный обвинитель по его делу допустила, что жертв маньяка могло быть больше, чем 19. Она также говорила, что в ходе процесса Чуплинский пытался воздействовать на присяжных, оправдаться, что оговорил сам себя, а преступлений не совершал.
По ранее озвученным СК данным, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился в Новосибирске с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести вместе время и на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого он расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях.