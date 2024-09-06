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В Югре открыли Нижневартовскую окружную клиническую больницу - РИА Новости, 06.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/nizhnevartovsk-1971076738.html
В Югре открыли Нижневартовскую окружную клиническую больницу
В Югре открыли Нижневартовскую окружную клиническую больницу - РИА Новости, 06.09.2024
В Югре открыли Нижневартовскую окружную клиническую больницу
В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа состоялось официальное открытие окружной клинической больницы, это колоссальный объект... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:14
2024-09-06T15:14
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
михаил мурашко
руслан кухарук
татьяна голикова
общероссийский народный фронт
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ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА Новости. В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа состоялось официальное открытие окружной клинической больницы, это колоссальный объект здравоохранения, оснащенный самым современным высокотехнологичным и качественным оборудованием, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В церемонии открытия больницы – одного из четырех новых объектов здравоохранения в разных регионах России, которая состоялась 5 сентября, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Со стороны округа в мероприятии участвовали главврач ОКБ Алексей Сатинов и врио губернатора Руслан Кухарук. "Больница, которую мы открываем в Ханты-Мансийском автономном округе, – это колоссальный, мощный объект здравоохранения, оснащенный самым современным высокотехнологичным и качественным оборудованием. Хочу отметить, что больница обслуживает не только жителей региона, но и близлежащий регион – Томскую область", – подчеркнул Михаил Мурашко. По словам Руслана Кухарука, ввод нового объекта позволяет закрыть потребность по оказанию медицинской помощи во всей восточной части автономного округа, больница готова принимать до 500 тысяч пациентов. Он отметил, что учреждение вводилось в эксплуатацию поэтапно. В пандемию в нем был ковидный госпиталь, еще четыре отделения начали работу в 2022 и 2023 годах. Чтобы полностью завершить строительство, вопрос оперативно пришлось брать на особый контроль. Вместе с врачами, строителями и представителями Общероссийского народного фронта был разработан конкретный план действий по скорейшему завершению работ и вводу учреждения в эксплуатацию. С 3 сентября все корпуса больницы принимают пациентов. В департаменте внутренней политики Югры пояснили, что строительство ОКБ длилось около десяти лет, в июне этого года президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Югры принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию Центральной больницы на 1100 коек в Нижневартовске" до 1 сентября. Врио губернатора поручил строительному блоку правительства автономного округа ввести здание больницы в строй к концу июля – на завершение работ было дано полтора месяца. 27 августа был завершен процесс лицензирования, получены лицензии на оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной и специализированной высокотехнологичной помощи. Таким образом правительство Югры выполнило поручение президента в установленные сроки. Нижневартовская окружная больница площадью 110 тысяч квадратных метров объединяет шесть корпусов, ежегодно больница будет принимать до 35 тысяч пациентов. В медицинском учреждении жителям будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь, в больнице установлено оборудование мирового уровня. В стационаре ежегодно получают лечение 30 тысяч пациентов, выполняется более 15 тысяч оперативных вмешательств, из них 2 тысячи — высокотехнологичные. Среди преимуществ нового медицинского учреждения - современная клинико-диагностическая лаборатория и водолечебница. В одно время с завершением строительных работ проведено укомплектование больницы медицинским оборудованием. В его составе самые высокотехнологичные медицинские аппараты - три современных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа, 12 диализных аппаратов, 24 операционных, 70 аппаратов ИВЛ и другое оборудование. На базе больницы созданы условия для комфортного пребывания пациентов и медицинского персонала. По состоянию на 4 сентября, в Нижневартовской окружной клинической больнице находится 821 пациентов, из них на новых площадях – 358 пациента. С 3 сентября на новых площадях госпитализированы 90 пациентов. В новых операционных выполнено 29 оперативных вмешательств, из них экстренных – 8, плановых – 21. С открытием нового объекта общая штатная численность сотрудников увеличится с 2100 до 2500 единиц. В больнице работают 279 врачей и 750 медсестер.
https://ria.ru/20240729/sportkompleks-1962608653.html
https://ria.ru/20240819/yugra-1967129108.html
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нижневартовск, михаил мурашко, руслан кухарук, татьяна голикова, общероссийский народный фронт
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Нижневартовск, Михаил Мурашко, Руслан Кухарук, Татьяна Голикова, Общероссийский народный фронт

В Югре открыли Нижневартовскую окружную клиническую больницу

CC BY-SA 4.0 / Единый официальный сайт государственных органов ХМАО (cropped) / Окружная клиническая больница в Нижневартовске
Окружная клиническая больница в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Единый официальный сайт государственных органов ХМАО (cropped) /
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ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА Новости. В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа состоялось официальное открытие окружной клинической больницы, это колоссальный объект здравоохранения, оснащенный самым современным высокотехнологичным и качественным оборудованием, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В церемонии открытия больницы – одного из четырех новых объектов здравоохранения в разных регионах России, которая состоялась 5 сентября, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Со стороны округа в мероприятии участвовали главврач ОКБ Алексей Сатинов и врио губернатора Руслан Кухарук.
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"Больница, которую мы открываем в Ханты-Мансийском автономном округе, – это колоссальный, мощный объект здравоохранения, оснащенный самым современным высокотехнологичным и качественным оборудованием. Хочу отметить, что больница обслуживает не только жителей региона, но и близлежащий регион – Томскую область", – подчеркнул Михаил Мурашко.
По словам Руслана Кухарука, ввод нового объекта позволяет закрыть потребность по оказанию медицинской помощи во всей восточной части автономного округа, больница готова принимать до 500 тысяч пациентов. Он отметил, что учреждение вводилось в эксплуатацию поэтапно. В пандемию в нем был ковидный госпиталь, еще четыре отделения начали работу в 2022 и 2023 годах. Чтобы полностью завершить строительство, вопрос оперативно пришлось брать на особый контроль. Вместе с врачами, строителями и представителями Общероссийского народного фронта был разработан конкретный план действий по скорейшему завершению работ и вводу учреждения в эксплуатацию. С 3 сентября все корпуса больницы принимают пациентов.
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В департаменте внутренней политики Югры пояснили, что строительство ОКБ длилось около десяти лет, в июне этого года президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Югры принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию Центральной больницы на 1100 коек в Нижневартовске" до 1 сентября. Врио губернатора поручил строительному блоку правительства автономного округа ввести здание больницы в строй к концу июля – на завершение работ было дано полтора месяца. 27 августа был завершен процесс лицензирования, получены лицензии на оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной и специализированной высокотехнологичной помощи. Таким образом правительство Югры выполнило поручение президента в установленные сроки.
Нижневартовская окружная больница площадью 110 тысяч квадратных метров объединяет шесть корпусов, ежегодно больница будет принимать до 35 тысяч пациентов. В медицинском учреждении жителям будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь, в больнице установлено оборудование мирового уровня. В стационаре ежегодно получают лечение 30 тысяч пациентов, выполняется более 15 тысяч оперативных вмешательств, из них 2 тысячи — высокотехнологичные. Среди преимуществ нового медицинского учреждения - современная клинико-диагностическая лаборатория и водолечебница. В одно время с завершением строительных работ проведено укомплектование больницы медицинским оборудованием. В его составе самые высокотехнологичные медицинские аппараты - три современных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа, 12 диализных аппаратов, 24 операционных, 70 аппаратов ИВЛ и другое оборудование. На базе больницы созданы условия для комфортного пребывания пациентов и медицинского персонала.
По состоянию на 4 сентября, в Нижневартовской окружной клинической больнице находится 821 пациентов, из них на новых площадях – 358 пациента. С 3 сентября на новых площадях госпитализированы 90 пациентов. В новых операционных выполнено 29 оперативных вмешательств, из них экстренных – 8, плановых – 21. С открытием нового объекта общая штатная численность сотрудников увеличится с 2100 до 2500 единиц. В больнице работают 279 врачей и 750 медсестер.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНижневартовскМихаил МурашкоРуслан КухарукТатьяна ГоликоваОбщероссийский народный фронт
 
 
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