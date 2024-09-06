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Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - РИА Новости, 06.09.2024
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня прошлого года опустилась ниже 72 долларов, следует... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:47
2024-09-06T17:47
2024-09-06T18:55
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня прошлого года опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,77%, до 71,4 доллара за баррель, ниже 72 баррелей показатель находится впервые с 28 июня 2023 года. Октябрьские фьючерсы WTI дешевели на 1,79%, до 67,91 доллара.Аналитики продолжают оценивать риски, связанные с мировым спросом, в том числе со стороны Китая, на сырьевые продукты."Несмотря на оптимистичный отчет о нефтяных запасах в США, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на ожидаемом снижении спроса на нефть и другие сырьевые продукты, что омрачает позитивные сигналы. Все также сохраняются серьезные опасения, особенно в отношении Китая", - цитирует агентство Блумберг аналитика SEB Оле Хвалбая (Ole Hvalbye).
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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, Цены на нефть, WTI (нефть)
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с июня 2023 года