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Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - РИА Новости, 06.09.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:47 06.09.2024 (обновлено: 18:55 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/neft-1971136106.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - РИА Новости, 06.09.2024
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня прошлого года опустилась ниже 72 долларов, следует... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:47
2024-09-06T18:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня прошлого года опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,77%, до 71,4 доллара за баррель, ниже 72 баррелей показатель находится впервые с 28 июня 2023 года. Октябрьские фьючерсы WTI дешевели на 1,79%, до 67,91 доллара.Аналитики продолжают оценивать риски, связанные с мировым спросом, в том числе со стороны Китая, на сырьевые продукты."Несмотря на оптимистичный отчет о нефтяных запасах в США, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на ожидаемом снижении спроса на нефть и другие сырьевые продукты, что омрачает позитивные сигналы. Все также сохраняются серьезные опасения, особенно в отношении Китая", - цитирует агентство Блумберг аналитика SEB Оле Хвалбая (Ole Hvalbye).
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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, Цены на нефть, WTI (нефть)
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с июня 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня прошлого года опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,77%, до 71,4 доллара за баррель, ниже 72 баррелей показатель находится впервые с 28 июня 2023 года. Октябрьские фьючерсы WTI дешевели на 1,79%, до 67,91 доллара.
Аналитики продолжают оценивать риски, связанные с мировым спросом, в том числе со стороны Китая, на сырьевые продукты.
"Несмотря на оптимистичный отчет о нефтяных запасах в США, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на ожидаемом снижении спроса на нефть и другие сырьевые продукты, что омрачает позитивные сигналы. Все также сохраняются серьезные опасения, особенно в отношении Китая", - цитирует агентство Блумберг аналитика SEB Оле Хвалбая (Ole Hvalbye).
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