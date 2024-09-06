https://ria.ru/20240906/neft-1971136106.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - РИА Новости, 06.09.2024

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня прошлого года опустилась ниже 72 долларов, следует... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:47

2024-09-06T17:47

2024-09-06T18:55

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца июня прошлого года опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,77%, до 71,4 доллара за баррель, ниже 72 баррелей показатель находится впервые с 28 июня 2023 года. Октябрьские фьючерсы WTI дешевели на 1,79%, до 67,91 доллара.Аналитики продолжают оценивать риски, связанные с мировым спросом, в том числе со стороны Китая, на сырьевые продукты."Несмотря на оптимистичный отчет о нефтяных запасах в США, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на ожидаемом снижении спроса на нефть и другие сырьевые продукты, что омрачает позитивные сигналы. Все также сохраняются серьезные опасения, особенно в отношении Китая", - цитирует агентство Блумберг аналитика SEB Оле Хвалбая (Ole Hvalbye).

https://ria.ru/20240831/neft-1969626813.html

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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)