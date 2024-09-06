https://ria.ru/20240906/nagrazhdenie-1971123321.html

Пасечник вручил госнаграды росгвардейцам

Пасечник вручил госнаграды росгвардейцам - РИА Новости, 06.09.2024

Пасечник вручил госнаграды росгвардейцам

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вручил государственные награды 24 росгвардейцам за добросовестное выполнение обязанностей и задач повышенной сложности. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:19

2024-09-06T17:19

2024-09-06T17:23

луганская народная республика

леонид пасечник

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вручил государственные награды 24 росгвардейцам за добросовестное выполнение обязанностей и задач повышенной сложности. "За добросовестное выполнение служебных обязанностей и задач повышенной сложности, высокие результаты в оперативной деятельности по защите территории Луганской Народной Республики вручил награды военнослужащим и сотрудникам национальной гвардии Российской Федерации", - написал он в Telegram-канале. Пасечник отметил, что орденами "За доблесть" второй степени, медалями "За боевые заслуги" и "За верность долгу" были отмечены 24 росгвардейца. "Эти награды офицеры, безусловно, заслужили: зачастую рискуя собой, они делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. Искренне благодарю росгвардейцев за службу на благо республики и всей страны", - добавил он.

https://ria.ru/20240826/pasechnik-1968605817.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, леонид пасечник, безопасность