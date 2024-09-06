Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/nagrada-1971092941.html
Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента
Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента - РИА Новости, 06.09.2024
Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента
Президент России Владимир Путин наградил главу "Газпром нефти" Александра Дюкова почетной грамотой президента РФ, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:01
2024-09-06T16:01
россия
александр дюков
владимир путин
газпром
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу "Газпром нефти" Александра Дюкова почетной грамотой президента РФ, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации... Дюкова Александра Валерьевича - генерального директора публичного акционерного общества "Газпром нефть", город Санкт-Петербург", - говорится в документе. Александр Дюков - генеральный директор "Газпром нефти" с 2008 года.
https://ria.ru/20240905/nalogi-1970842093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр дюков, владимир путин, газпром, общество, экономика
Россия, Александр Дюков, Владимир Путин, Газпром, Общество, Экономика
Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента

Путин наградил главу "Газпром нефти" Дюкова почетной грамотой президента РФ

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу "Газпром нефти" Александра Дюкова почетной грамотой президента РФ, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации... Дюкова Александра Валерьевича - генерального директора публичного акционерного общества "Газпром нефть", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Александр Дюков - генеральный директор "Газпром нефти" с 2008 года.
Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дюков прокомментировал высокую налоговую нагрузку в нефтяной отрасли
5 сентября, 15:11
 
РоссияАлександр ДюковВладимир ПутинГазпромОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала