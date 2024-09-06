https://ria.ru/20240906/nagrada-1971092941.html

Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента

Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента - РИА Новости, 06.09.2024

Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента

Президент России Владимир Путин наградил главу "Газпром нефти" Александра Дюкова почетной грамотой президента РФ, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:01

2024-09-06T16:01

2024-09-06T16:01

россия

александр дюков

владимир путин

газпром

общество

экономика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу "Газпром нефти" Александра Дюкова почетной грамотой президента РФ, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации... Дюкова Александра Валерьевича - генерального директора публичного акционерного общества "Газпром нефть", город Санкт-Петербург", - говорится в документе. Александр Дюков - генеральный директор "Газпром нефти" с 2008 года.

https://ria.ru/20240905/nalogi-1970842093.html

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россия, александр дюков, владимир путин, газпром, общество, экономика