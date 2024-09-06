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В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/naemniki-1971179361.html
В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник
В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник
В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено около 50 французских боевиков, сообщил высокопоставленный РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:30
2024-09-06T20:30
специальная военная операция на украине
константиновка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено около 50 французских боевиков, сообщил высокопоставленный военный источник. "А в результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240906/unichtozhenie-1971178017.html
константиновка
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константиновка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник

"Искандер" уничтожил около 50 французских наемников в Константиновке

Французский наемник
Французский наемник - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Французский наемник. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено около 50 французских боевиков, сообщил высокопоставленный военный источник.
"А в результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков", - говорится в сообщении.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Источник: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ в Запорожье 2 сентября
Вчера, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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