https://ria.ru/20240906/naemniki-1971179361.html

В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник

В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024

В Константиновке уничтожили около 50 французских боевиков, сообщил источник

В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено около 50 французских боевиков, сообщил высокопоставленный РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:30

2024-09-06T20:30

2024-09-06T20:30

специальная военная операция на украине

константиновка

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено около 50 французских боевиков, сообщил высокопоставленный военный источник. "А в результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240906/unichtozhenie-1971178017.html

константиновка

россия

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константиновка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф