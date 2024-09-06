https://ria.ru/20240906/nachoev-1971002271.html

Асланбек Начоев: с инвестициями мир становится намного шире

Асланбек Начоев: с инвестициями мир становится намного шире - РИА Новости, 06.09.2024

Асланбек Начоев: с инвестициями мир становится намного шире

Российский рынок акций остается под давлением после подъема ключевой ставки, однако инвестиционная активность остается высокой. О новых инвестиционных... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:15

2024-09-06T11:15

2024-09-06T11:15

интервью

втб (банк)

инвестиции

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970995897_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9152249844833fd9d170cf1eb1fc3567.jpg

Российский рынок акций остается под давлением после подъема ключевой ставки, однако инвестиционная активность остается высокой. О новых инвестиционных возможностях, популярных инструментах, способных поспорить со вкладами, а также о том, каким должен быть идеальный брокер, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Асланбек Начоев. – Три месяца назад накануне ПМЭФ мы с Вами беседовали на тему инвестирования, обсуждая стратегии и привлекательные инструменты. За это время обстановка на рынке как-то поменялась? Сказались ли на настроениях инвесторов новое повышение ставки ЦБ, геополитические события? – Сейчас определенность ситуации и видение горизонтов очень сильно завязаны на ключевую ставку. И вопрос не просто в бытовом выборе между вкладом под двухзначный процент и неким потенциалом акций, а в макроэкономической атмосфере, понимании, предсказуемости климата, что крайне важно для частного инвестора при принятии решений. Ставку подняли не тогда, когда ожидали, и подняли сильно, и это повлияло на рынок, который с начала текущего квартала "свалился" уже почти на 15%. Это показывает общее отношение инвесторов к рынку: мы сейчас в моменте, когда людям четко стало понятно – депозит интереснее инвестиций. Что же касается геополитики, то прямого эффекта я точно не вижу. Эта ситуация с нами уже достаточно давно, она стала частью формулы, учтена во всех котировках и мультипликаторах. Российский рынок исторически всегда был недооценен, а сейчас он недооценен еще больше и потому остается одним из самых интересных. – Но все-таки инвестиционная активность не падает. Почему инвестиции остаются привлекательными для многих клиентов, когда ставки по вкладам уже приближаются к 20%? – Я не сторонник подхода: либо вклад, либо инвестиции. Трезвый, грамотный инвестор (а такие никогда не бывают в большинстве) понимает, что сейчас – самое время покупать, потому что прекрасные цены. Упали цены на те активы, которые уже сейчас показывают хороший денежный поток. Это серьезные, крупные имена, которые нам понятны, которые обеспечивают нашу экономику, и в них сейчас можно "зайти" с хорошим дисконтом. Второй важный момент: пик ставок – это всегда время принятия решения о переходе в долгосрочные облигационные стратегии, где вы можете в дальнейшем на снижении ставок существенно увеличить прибыль. И уже сейчас здравые инвесторы понимают, что у нас впереди еще одно заседание ЦБ. И если до недавнего времени все ожидали, что ставка в 20% нам обеспечена, то после выхода последнего обзора по инфляции, такое решение уже не кажется однозначным — с равной вероятностью ставка может быть оставлена на уровне 18%. – Давайте пройдемся по основным видам инвестиционных инструментов: какие акции сегодня в фаворе у опытных игроков? – Среди интересных акций можно выделить две основные группы. Первый блок — это то, что я называю новой экономикой, компании, которые участвуют в импортозамещении, в первую очередь – программного обеспечения. То есть, те ребята, которые занимаются сейчас большой структурной перестройкой. Второй блок – это компании, которые в условиях инфляционного давления способны быстрее переносить рост своих издержек на цену для клиента, для конечного потребителя. Это прежде всего представители ритейла и финансового сектора. Теперь насчет IPO. Во-первых, нужно сказать, что в отношении IPO у многих клиентов остался небольшой осадок. С начала года прошла серия IPO — более десяти, а затем рынок обвалился, и те, кто "вошли" в новые акции потеряли от 10 до 20%. Но это не значит, что участвовать в IPO – плохая идея. IPO продолжают быть хорошей точкой входа в интересные компании. Кроме того, у нас на IPO выходят сейчас, в первую очередь, компании роста, как раз та самая новая экономика. Это ребята, которым просто сейчас нужны дополнительные капиталовложения на развитие их большой задачи. На мой взгляд, IPO будут продолжаться, как часть государственной задачи по наращиванию капитализации рынка. Поэтому можно резюмировать, что рынок IPO жив. Возможно, будет некий сдвиг календарей по IPO, потому что компании хотят продать себя дороже, а не тогда, когда рынок находится под давлением. – А что происходит в сегменте облигаций? Какие выпуски интересны и почему? На какой уровень доходности претендуют инвесторы? Вырос ли спрос на флоатеры после повышения "ключа"? – На рынке облигаций сейчас происходит самое интересное. На прошлой неделе ОФЗ давали доходность 16%. И это только доходность к погашению, которая в случае возможного снижения ставок даст вам еще порядка 10% за счет переоценки самой стоимости облигации. Поэтому итоговая доходность сильно выше. Проще говоря, 16% – это то, что фиксируется как купонный доход до конца срока обращения. Предположим, вы сейчас зашли за 80% (от номинала — ред.), и у вас есть доходность к погашению 16%. При снижении ставки ваши 80% превращаются в 90%, и вы облигацию спокойно продаете. Это прекрасная возможность, которая говорит в пользу облигаций. Выбор между вкладом и облигациями требует всего лишь одного принятия решения: на какой срок вы готовы "лишиться" денег. По вкладам у вас максимальный срок год: больше года банки не хотят брать под высокие ставки. В облигациях же у вас есть возможность фиксировать высокую доходность и на три, и на четыре, и на пять лет. С другой стороны, досрочное расторжение по вкладу будет со штрафом, тогда как облигацию, если она ликвидна, можно в любой день продать, и деньги снова у вас. То есть, с точки зрения ликвидности – быстро выйти, ничего не потеряв — облигация всегда выигрывает. И в этой системе координат уже начинается более интересная игра. Сегодня сберегательное поведение населения четко фиксируется в рамках депозита на полгода. Это самоограничение, в котором мы все привыкли жить, своего рода конвенция, которая всех устраивает. Но как только ты выходишь за рамки этой конвенциональности, мир становится намного шире. И в этом главный плюс инвестиций. Конечно, в случае с облигациями остается процентный риск, то есть риск того, что ставка продолжит повышаться. Инфляция у нас все еще не обуздывается. Поэтому большая часть клиентов принимает решение пока что брать флоатеры (инструменты, привязанные к ключевой ставке). Такие облигации избавляют от "головной боли" отрицательной переоценки в случае роста ставок, но при этом вы жертвуете возможным потенциалом роста. – Какие еще финансовые инструменты сегодня популярны у розничных инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики? В какие фонды разумно вложиться? – В текущей ситуации наиболее востребованной формой инвестиций становятся фонды денежного рынка. Мы только за июль собрали в эти фонды порядка 60 миллиардов рублей, а с начала года прирост составил 250 миллиардов. Эти инструменты привязаны к "ключу" и обладают максимальной ликвидностью. То есть, когда вы видите, что на рынке что-то поменялось, и ставки начали падать, вы просто забираете деньги из фонда, получив свою прибыль в размере "ключа", и идете инвестировать. Преимущества денежных фондов в том, что вы ежедневно получаете доход по ключевой ставке. Если мы берем долгосрочный период и сравниваем ликвидность и итоговую доходность, мы видим, что деньги, отданные в рынок по годовой цене этих денег, всегда будут выше, чем итоговая доходность накопительного счета, пусть даже с велком-бонусом от банка. Поэтому в фонды денежного рынка, как правило, идут "взвешенные" инвесторы, которые умеют работать с брокерским счетом и смотрят на вселенную инвестиций не только с точки зрения быстрого заработка, но и с точки зрения сохранности своего капитала и его ликвидной части. Также мы видим спрос со стороны молодежи, которая использует денежные фонды, как некий способ более доходной сохранности ликвидной части своих средств. – А как инвесторы сегодня оценивают валютные риски? Какие валюты для инвестирования стали альтернативой доллару и евро? Каков уровень доходности по ликвидным валютным инструментам и что это за инструменты? – Здесь у нас новая реальность, где безусловно правит юань, как единственная ликвидная и официально торгуемая в биржевом режиме валюта. Базис у нас таков, что при сохраняющейся психологической привязанности населения к иностранной валюте, в первую очередь к доллару и евро, все-таки траты и накопления активно переходят в национальную валюту, что логично при текущей обстановке. Это нормально, потому что вы, во-первых, имеете высокие ставки, а во-вторых, тратите средства большей частью внутри страны. Поэтому потребность в иностранной валюте в основном связана со стремлением диверсифицировать свои средства против некого валютного риска. И для этого есть юань. Другая история — это замещающие облигации в квазивалюте (облигации, выпущенные российскими эмитентами взамен еврооблигаций — ред.), которые дают экспозицию (выражение стоимости актива в той или иной валюте — ред.) либо в доллары, либо в рубли, плюс неплохую на данный момент доходность — от 6 до 8%. Эти облигации доступны и ликвидны, продать их в любой момент — нет проблем. Третий вариант – золото. У вас остается золото, купленное в рублях, но котированное тройской унцией в долларе, и там полностью долларовая экспозиция. Да, безусловно, тут стоит вопрос о справедливости курсов в случае отсутствия биржевых торгов, но это уже реальность. – Не все способны самостоятельно осуществлять грамотные инвестиции. Как простому человеку найти для себя "идеального" брокера? – Идеальный брокер – это брокер с минимальным тарифом, с самой широкой линейкой акций, облигаций и разных площадок, с режимом 24/7. Идеальный брокер рассчитывает вам сделки в плюс ноль, то есть сразу отдает вам деньги. Идеальный брокер это тот, у кого самая широкая линейка маржируемых продуктов, то есть весь портфель берется в залог для ваших дальнейших торговых активностей. При маржинальной торговле ваш портфель всегда является активом, под залог которого вы берете у брокера кредит. У идеального брокера этот кредит будет бесплатным — ключевая ставка плюс ноль. И вы идете воплощать свои идеи на рынке за заемные средства. Таким образом, для выбора своего идеального брокера, первое, надо обращать внимание на тарифы и на условия деятельности, условия хранения ценных бумаг. Вторая часть – это рейтинг: желательно, чтобы у брокера было большое количество клиентов, минимальное количество жалоб, предписаний от ЦБ, понятные конечные бенефициары, понятная инфраструктура. И третья базовая часть – это, конечно, технологии, потому что сейчас технологии решают все, и, в принципе, инвестиции стали частью сбережений только в 2018-2019 годах, когда появились все эти прекрасные приложения. Раньше же это была больше юридическая работа, множество документов и так далее. Поэтому вот, наверное, три столпа, на которые надо обратить внимание. Ну а форматы работы с брокером – классическая триада: работайте сами, работайте с нами, мы работаем на вас. – И в заключение: стоит ли ожидать нового периода повышенной турбулентности на рынке в связи с приближающимися выборами в США? В каких активах лучше переждать вероятный "шторм" консервативному инвестору? – Изоляция, хотя и вынужденная, в итоге дала позитивный эффект, и внешние потрясения на наш рынок влияют крайне опосредованно. Да, в глобальном режиме сейчас время турбулентности, мы видим там резкий рост многих акций, а потом очень резкие падения. Это безусловно подстегивает спрос на сохранные активы. Параллельно с политической турбулентностью мы видим, что ФРС США и Европа смогли купировать инфляцию и переходят к смягчению денежно-кредитной политики. Ослабление ключевой ставки ФРС подразумевает, что деньги базово становятся дешевле, облигации растут в цене, поэтому при принятии решений по хеджированию можно рассматривать американские облигации. Ну или старое доброе золото, которое сейчас растет, и, хотя ралли в золоте мы видели, некоторые аналитики уже говорят о цене 3000 долларов за унцию. Это новая реальность. Поэтому глобальные риски, безусловно, есть, и они, в первую очередь, носят геополитический, а не рыночный характер. И в этих условиях инвесторы могут рассматривать в качестве сохранных активов облигации и commodities (сырьевые товары), где можно переждать и посмотреть, чем все закончится.

https://ria.ru/20240905/vtb-1970775023.html

https://ria.ru/20240904/vtb-1970491427.html

https://ria.ru/20240904/vtb-1970583090.html

https://ria.ru/20240904/breytenbikher-1970566969.html

https://ria.ru/20240722/klienty-1961247329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, втб (банк), инвестиции, вэф — 2024 (восточный экономический форум)