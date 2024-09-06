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В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома

В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома - РИА Новости, 06.09.2024

В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома

Мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в Красноярске, задержали, пострадавших нет, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:40

2024-09-06T13:40

2024-09-06T14:41

происшествия

красноярск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в Красноярске, задержали, пострадавших нет, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале."В результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на улице Аэровокзальной задержан. Оружие, из которого гражданин производил выстрелы, изъято", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240804/zaderzhanie-1964042229.html

красноярск

россия

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Кадры задержания жителя Красноярска, стрелявшего из окна МВД показало видео с задержанным жителем Красноярска, стрелявшим из окна. Сообщается, что это мужчина 1993 года рождения, его мотивы не уточняются. 2024-09-06T13:40 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия