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В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома - РИА Новости, 06.09.2024
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13:40 06.09.2024 (обновлено: 14:41 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/mvd-1971040357.html
В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома
В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома - РИА Новости, 06.09.2024
В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома
Мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в Красноярске, задержали, пострадавших нет, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:40
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происшествия
красноярск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в Красноярске, задержали, пострадавших нет, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале."В результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на улице Аэровокзальной задержан. Оружие, из которого гражданин производил выстрелы, изъято", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240804/zaderzhanie-1964042229.html
красноярск
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Кадры задержания жителя Красноярска, стрелявшего из окна
МВД показало видео с задержанным жителем Красноярска, стрелявшим из окна. Сообщается, что это мужчина 1993 года рождения, его мотивы не уточняются.
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происшествия, красноярск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Красноярск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе из окна дома

МВД: подозреваемого в стрельбе в Красноярске задержали, никто не пострадал

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в Красноярске, задержали, пострадавших нет, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
"В результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на улице Аэровокзальной задержан. Оружие, из которого гражданин производил выстрелы, изъято", - говорится в сообщении.
Мужчина выстрелил в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Полиция задержала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве
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ПроисшествияКрасноярскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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