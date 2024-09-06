https://ria.ru/20240906/muzey-1971144873.html
Пушкинский музей готов сотрудничать с коллегами из всех стран
Пушкинский музей готов сотрудничать с коллегами из всех стран - РИА Новости, 06.09.2024
Пушкинский музей готов сотрудничать с коллегами из всех стран
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева заявила РИА Новости о готовности музея работать с коллегами из... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:25
2024-09-06T18:25
2024-09-06T18:34
венгрия
индия
китай
елизавета лихачева
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева заявила РИА Новости о готовности музея работать с коллегами из всех стран, которые хотят сотрудничать, отметив, что ведутся переговоры с музеями Венгрии, Индии и Китая. "Сложно говорить о каких-то конкретных перспективах, потому что нам надо все выстраивать заново. Мир настолько изменился, что те ориентиры, на которые мы опирались на протяжении очень долгого времени, оказались химерами. Нам нужно заново формировать наши международные отношения, чем мы сейчас с успехом занимаемся. Я бы не сказала, что мы сейчас, условно, будем ориентироваться на Китай, Индию или Африку. Мне кажется, в этом смысле мы не должны выдавать какие-то свои приоритеты. Мы готовы работать со всеми, кто хочет сотрудничать с нами", - сказала собеседница агентства на полях ВЭФ. По ее словам, Пушкинский музей ведет переговоры с Национальным музеем Венгрии, а также с рядом китайских и индийских музеев. "Сейчас мы готовим большой проект, посвященный палеолиту, и хотим подключить Африку", - добавила Лихачева. Кроме того, музей поддерживает общение с коллегами из недружественных стран. "Потому что, несмотря на недружественный настрой политиков этих стран к нам, люди открыты к диалогу. Нам важно поддерживать этот диалог с ними, и мы стараемся это делать", - объяснила глава ГМИИ. Она также указала на необходимость учитывать огромное количество рисков при планировании любого международного проекта. "В нынешних условиях при планировании любого международного проекта необходимо учитывать огромное количество рисков. Даже если эта выставка будет организована совместно со странами-партнерами", - сказала собеседница агентства. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/faberzhe-1970400641.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венгрия, индия, китай, елизавета лихачева, дальневосточный федеральный университет
Венгрия, Индия, Китай, Елизавета Лихачева, Дальневосточный федеральный университет
Пушкинский музей готов сотрудничать с коллегами из всех стран
Директор Пушкинского музея Лихачева: музей готов сотрудничать со всеми странами
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева заявила РИА Новости о готовности музея работать с коллегами из всех стран, которые хотят сотрудничать, отметив, что ведутся переговоры с музеями Венгрии, Индии и Китая.
"Сложно говорить о каких-то конкретных перспективах, потому что нам надо все выстраивать заново. Мир настолько изменился, что те ориентиры, на которые мы опирались на протяжении очень долгого времени, оказались химерами. Нам нужно заново формировать наши международные отношения, чем мы сейчас с успехом занимаемся. Я бы не сказала, что мы сейчас, условно, будем ориентироваться на Китай, Индию или Африку. Мне кажется, в этом смысле мы не должны выдавать какие-то свои приоритеты. Мы готовы работать со всеми, кто хочет сотрудничать с нами", - сказала собеседница агентства на полях ВЭФ.
По ее словам, Пушкинский музей ведет переговоры с Национальным музеем Венгрии, а также с рядом китайских и индийских музеев. "Сейчас мы готовим большой проект, посвященный палеолиту, и хотим подключить Африку", - добавила Лихачева.
Кроме того, музей поддерживает общение с коллегами из недружественных стран. "Потому что, несмотря на недружественный настрой политиков этих стран к нам, люди открыты к диалогу. Нам важно поддерживать этот диалог с ними, и мы стараемся это делать", - объяснила глава ГМИИ.
Она также указала на необходимость учитывать огромное количество рисков при планировании любого международного проекта. "В нынешних условиях при планировании любого международного проекта необходимо учитывать огромное количество рисков. Даже если эта выставка будет организована совместно со странами-партнерами", - сказала собеседница агентства.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.