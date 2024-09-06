https://ria.ru/20240906/mumindzhanov-1971106480.html

Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки

Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 06.09.2024

Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки

Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:36

2024-09-06T16:36

2024-09-06T16:45

следственный комитет россии (ск рф)

валерий муминджанов

россия

воронеж

происшествия

главное военное следственное управление

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ.Ранее ведомство сообщало, что дело о взяточничестве завели в отношении Муминджанова. Источник РИА Новости уточнял, что чиновник был задержан в Воронеже. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей."Следователями Главного военного следственного управления СК России предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Как уточняет СК РФ, вину в инкриминируемом деянии он не признал.

https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html

https://ria.ru/20240906/popov-1971070062.html

россия

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), валерий муминджанов, россия, воронеж, происшествия, главное военное следственное управление