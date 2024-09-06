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Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 06.09.2024
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16:36 06.09.2024 (обновлено: 16:45 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/mumindzhanov-1971106480.html
Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки
Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 06.09.2024
Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки
Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:36
2024-09-06T16:45
следственный комитет россии (ск рф)
валерий муминджанов
россия
воронеж
происшествия
главное военное следственное управление
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ.Ранее ведомство сообщало, что дело о взяточничестве завели в отношении Муминджанова. Источник РИА Новости уточнял, что чиновник был задержан в Воронеже. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей."Следователями Главного военного следственного управления СК России предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Как уточняет СК РФ, вину в инкриминируемом деянии он не признал.
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следственный комитет россии (ск рф), валерий муминджанов, россия, воронеж, происшествия, главное военное следственное управление
Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Муминджанов, Россия, Воронеж, Происшествия, Главное военное следственное управление
Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки

СК РФ: Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что дело о взяточничестве завели в отношении Муминджанова. Источник РИА Новости уточнял, что чиновник был задержан в Воронеже. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
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"Следователями Главного военного следственного управления СК России предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как уточняет СК РФ, вину в инкриминируемом деянии он не признал.
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