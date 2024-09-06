Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки
СК РФ: Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что дело о взяточничестве завели в отношении Муминджанова. Источник РИА Новости уточнял, что чиновник был задержан в Воронеже. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
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"Следователями Главного военного следственного управления СК России предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как уточняет СК РФ, вину в инкриминируемом деянии он не признал.