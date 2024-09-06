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В Москве заметили редкую хищную птицу
В Москве заметили редкую хищную птицу - РИА Новости, 06.09.2024
В Москве заметили редкую хищную птицу
В Москве увидели редкую хищную птицу — кобчика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:08
2024-09-06T15:08
2024-09-06T15:33
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Москве увидели редкую хищную птицу — кобчика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Над лугом возле Нижнего Царицынского пруда удалось отснять взрослую самку и молодую особь. <...> Вид занесен в Красную книгу России", — говорится в публикации.Отмечается, что чаще всего кобчики гнездятся в южных степных и полупустынных зонах — Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. "Около четырех лет подряд у кобчиков происходит миграция с юга на север. Были случаи, когда до ста особей собиралось на проводах в Московском регионе", — уточнили в ведомстве.Кобчик — хищная птица рода соколов. Это перелетная птица: прилетает с зимовки в мае, отлетает — в августе. Зимует в основном в Южной Африке, часть птиц — в Южной Азии.
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В Москве заметили редкую хищную птицу
В Москве заметили хищную птицу кобчик, занесенную в Красную книгу