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В Москве заметили редкую хищную птицу - РИА Новости, 06.09.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:08 06.09.2024 (обновлено: 15:33 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/moskva-1971074828.html
В Москве заметили редкую хищную птицу
В Москве заметили редкую хищную птицу - РИА Новости, 06.09.2024
В Москве заметили редкую хищную птицу
В Москве увидели редкую хищную птицу — кобчика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:08
2024-09-06T15:33
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Москве увидели редкую хищную птицу — кобчика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. &quot;Над лугом возле Нижнего Царицынского пруда удалось отснять взрослую самку и молодую особь. &lt;...&gt; Вид занесен в Красную книгу России&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что чаще всего кобчики гнездятся в южных степных и полупустынных зонах — Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. "Около четырех лет подряд у кобчиков происходит миграция с юга на север. Были случаи, когда до ста особей собиралось на проводах в Московском регионе", — уточнили в ведомстве.Кобчик — хищная птица рода соколов. Это перелетная птица: прилетает с зимовки в мае, отлетает — в августе. Зимует в основном в Южной Африке, часть птиц — в Южной Азии.
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россия, москва, ставропольский край, общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Ставропольский край, Общество
В Москве заметили редкую хищную птицу

В Москве заметили хищную птицу кобчик, занесенную в Красную книгу

© Pixabay / glacika56Кобчик
Кобчик - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Pixabay / glacika56
Кобчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Москве увидели редкую хищную птицу — кобчика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«

"Над лугом возле Нижнего Царицынского пруда удалось отснять взрослую самку и молодую особь. <...> Вид занесен в Красную книгу России", — говорится в публикации.

Отмечается, что чаще всего кобчики гнездятся в южных степных и полупустынных зонах — Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.
"Около четырех лет подряд у кобчиков происходит миграция с юга на север. Были случаи, когда до ста особей собиралось на проводах в Московском регионе", — уточнили в ведомстве.
Кобчик — хищная птица рода соколов. Это перелетная птица: прилетает с зимовки в мае, отлетает — в августе. Зимует в основном в Южной Африке, часть птиц — в Южной Азии.
Осоед - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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23 августа, 13:17
 
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