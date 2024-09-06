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На западе Москвы подростки сожгли иномарку за обещание вознаграждения - РИА Новости, 06.09.2024
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14:51 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/moskva-1971066770.html
На западе Москвы подростки сожгли иномарку за обещание вознаграждения
На западе Москвы подростки сожгли иномарку за обещание вознаграждения - РИА Новости, 06.09.2024
На западе Москвы подростки сожгли иномарку за обещание вознаграждения
Четверо подростков по заказу неизвестного за 400 тысяч рублей сожгли на западе Москвы BMW, всем им предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:51
2024-09-06T14:51
происшествия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Четверо подростков по заказу неизвестного за 400 тысяч рублей сожгли на западе Москвы BMW, всем им предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. По информации ведомства, в ночь на 2 сентября неизвестные на улице Лобачевского сожгли BMW X7, сняв поджог на видео и опубликовав его. "При координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры установлены личности четверых 17-летних злоумышленников. Со слов подростков, они действовали за обещанное неизвестным лицом денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей (по 100 тысяч рублей каждому)", - говорится в сообщении. Для совершения преступления они приобрели бензин, баллончик красной краски и медицинские маски. Сейчас, как уточнили в ведомстве, злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба).
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На западе Москвы подростки сожгли иномарку за обещание вознаграждения

Четверо подростков сожгли BMW на западе Москвы за обещание 400 тысяч рублей

© Фото : прокуратура МосквыСгоревший автомобиль BMW на западе Москвы
Сгоревший автомобиль BMW на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : прокуратура Москвы
Сгоревший автомобиль BMW на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Четверо подростков по заказу неизвестного за 400 тысяч рублей сожгли на западе Москвы BMW, всем им предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
По информации ведомства, в ночь на 2 сентября неизвестные на улице Лобачевского сожгли BMW X7, сняв поджог на видео и опубликовав его.
"При координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры установлены личности четверых 17-летних злоумышленников. Со слов подростков, они действовали за обещанное неизвестным лицом денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей (по 100 тысяч рублей каждому)", - говорится в сообщении.
Для совершения преступления они приобрели бензин, баллончик красной краски и медицинские маски.
Сейчас, как уточнили в ведомстве, злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба).
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