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Более миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму
Более миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024
Более миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму
Более 1 миллиона человек проголосовали онлайн к настоящему времени с начала голосования на выборах депутатов Московской городской думы, следует из данных... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:43
2024-09-06T12:43
2024-09-06T12:43
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московская городская дума
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона человек проголосовали онлайн к настоящему времени с начала голосования на выборах депутатов Московской городской думы, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "По состоянию на 12.12 выдано бюллетеней - 1 018 351, получено бюллетеней - 1 000 007", - говорится в сообщении. Как позже уточнили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами, при помощи терминалов электронного голосования сделали выбор более 43 тысяч избирателей. Также было выдано почти 8 тысяч бумажных бюллетеней. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024