https://ria.ru/20240906/moskva-1971027299.html

Более миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму

Более миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 06.09.2024

Более миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму

Более 1 миллиона человек проголосовали онлайн к настоящему времени с начала голосования на выборах депутатов Московской городской думы, следует из данных... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:43

2024-09-06T12:43

2024-09-06T12:43

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971000476_0:281:3001:1969_1920x0_80_0_0_752cc6ff7e8bd7fb182c87dfa901a38e.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона человек проголосовали онлайн к настоящему времени с начала голосования на выборах депутатов Московской городской думы, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "По состоянию на 12.12 выдано бюллетеней - 1 018 351, получено бюллетеней - 1 000 007", - говорится в сообщении. Как позже уточнили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами, при помощи терминалов электронного голосования сделали выбор более 43 тысяч избирателей. Также было выдано почти 8 тысяч бумажных бюллетеней. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240906/vybory-1970989763.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024