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Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в Москве - РИА Новости, 06.09.2024
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Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в Москве
Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в Москве - РИА Новости, 06.09.2024
Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий более 120 образовательных учреждений столицы в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:52
2024-09-06T12:52
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий более 120 образовательных учреждений столицы в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "К началу нового учебного года завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий свыше 120 образовательных учреждений, главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были созданы условия для всестороннего развития и отдыха", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов обновили детские и спортивные площадки - оборудовали травмобезопасное покрытие, поставили современное игровое и спортивное оборудование. Кроме того, обустроили тематические зоны, например, площадки с музыкальными инструментами, или места для проведения научных экспериментов. "Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудовали системы видеонаблюдения и опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего за последние четыре года в столице благоустроили территории свыше 880 школ и детских садов.
https://ria.ru/20240905/moskva-1970799203.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramТерритории более 120 образовательных учреждений благоустроили в 2024 году в Москве
Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в 2024 году в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Территории более 120 образовательных учреждений благоустроили в 2024 году в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий более 120 образовательных учреждений столицы в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"К началу нового учебного года завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий свыше 120 образовательных учреждений, главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были созданы условия для всестороннего развития и отдыха", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов обновили детские и спортивные площадки - оборудовали травмобезопасное покрытие, поставили современное игровое и спортивное оборудование. Кроме того, обустроили тематические зоны, например, площадки с музыкальными инструментами, или места для проведения научных экспериментов.
"Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудовали системы видеонаблюдения и опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего за последние четыре года в столице благоустроили территории свыше 880 школ и детских садов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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