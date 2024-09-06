https://ria.ru/20240906/moskva-1971024678.html
Более 6,8 тысячи человек обеспечат безопасность в Москве на День города
Более 6,8 тысячи человек обеспечат безопасность в Москве на День города - РИА Новости, 06.09.2024
Более 6,8 тысячи человек обеспечат безопасность в Москве на День города
Свыше 6,8 тысячи человек будут обеспечивать безопасность в Москве на День города, территории для мероприятий заранее обследовали кинологи со служебными... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:33
2024-09-06T12:33
2024-09-06T12:33
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи человек будут обеспечивать безопасность в Москве на День города, территории для мероприятий заранее обследовали кинологи со служебными собаками, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Охрану общественного порядка в День города в столице будет обеспечивать наряд численностью более 6,8 тысячи человек. Территории, на которых будут проходить мероприятия, заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители Главного управления МЧС России по городу Москве", - говорится в тексте. В 2024 году День города будут отмечать в Москве 7-8 сентября.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 6,8 тысячи человек обеспечат безопасность в Москве на День города
Свыше 6,8 тысячи человек будут обеспечивать безопасность на День города в Москве