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В Москве при помощи бумажных бюллетеней проголосовали три тысячи человек

В Москве при помощи бумажных бюллетеней проголосовали три тысячи человек - РИА Новости, 06.09.2024

В Москве при помощи бумажных бюллетеней проголосовали три тысячи человек

Порядка 3 тысяч человек приняли участие в бумажном голосовании на выборах депутатов в Москве, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:09

2024-09-06T11:09

2024-09-06T11:14

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 3 тысяч человек приняли участие в бумажном голосовании на выборах депутатов в Москве, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. "Более 600 тысяч избирателей уже проголосовали на выборах депутатов в Москве. При помощи ТЭГ выбор сделали порядка 20,5 тысячи москвичей. Выдано около 3000 бумажных бюллетеней", - говорится в сообщении. Уточняется, что голосование продолжается в штатном режиме. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024