https://ria.ru/20240906/moskva-1970988885.html
Водозаборный узел "Киевский" реконструируют в ТиНАО Москвы
Водозаборный узел "Киевский" реконструируют в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 06.09.2024
Водозаборный узел "Киевский" реконструируют в ТиНАО Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию водозаборного узла "Киевский" в Троицком и Новомосковском административных округах столицы,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:28
2024-09-06T10:28
2024-09-06T10:28
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию водозаборного узла "Киевский" в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. В этом году начнем обновление водозаборного узла "Киевский", расположенного в районе Бекасово, и обеспечим чистой питьевой водой порядка 7 тысяч жителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличится на 40% и составит почти 2,9 тысяч кубометров в сутки. "Установим на объекте новое оборудование и внедрим технологии для качественной очистки, которые будут подобраны исходя из показателей природной воды. Реконструкцию объекта выполним с применением техники и разработок отечественного производства", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию водозаборного узла "Киевский" в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. В этом году начнем обновление водозаборного узла "Киевский", расположенного в районе Бекасово, и обеспечим чистой питьевой водой порядка 7 тысяч жителей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличится на 40% и составит почти 2,9 тысяч кубометров в сутки.
"Установим на объекте новое оборудование и внедрим технологии для качественной очистки, которые будут подобраны исходя из показателей природной воды. Реконструкцию объекта выполним с применением техники и разработок отечественного производства", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО
, переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз.