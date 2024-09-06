https://ria.ru/20240906/moskva-1970983086.html

Свыше 12% от показателя по России составил объем ННЭ столицы в страны БРИКС

Свыше 12% от показателя по России составил объем ННЭ столицы в страны БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024

Свыше 12% от показателя по России составил объем ННЭ столицы в страны БРИКС

За первые шесть месяцев текущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны БРИКС показал результат более 12% от показателя по... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:15

2024-09-06T10:15

2024-09-06T10:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

брикс

россия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны БРИКС показал результат более 12% от показателя по России; среди главных покупателей – Китай, Египет, Иран и Индия, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."За первые 6 месяцев этого года столичные производители более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили поставки в Египет. Также в лидерах по экспортным направлениям – Иран с увеличением более чем на 18% и Индия – поставки в эту стран выросли более чем на 14%. Таким образом, по итогам 1-го полугодия доля столицы в общероссийском ННЭ в страны БРИКС превысила 12%", – отметил Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.По его словам, больше всего несырьевой неэнергетической продукции московские промышленники поставили в КНР – треть от всего объема московского ННЭ рынки стран БРИКС.Так, поставки шоколадных кондитерских изделий, готовых продуктов на основе муки и многого другого от пищевых и перерабатывающих предприятий Москвы в страны БРИКС увеличились с января по июнь 2024 года 50%, добавили в ДИПП.Так, благодаря поддержке центра "Моспром", московская компания по выпуску напитков поучаствовала в международной спецвыставке и заключила соглашение с Ираном о поставках своей безалкогольной продукции.Генеральный директор АО МПБК "ОЧАКОВО" Юрий Антонов подчеркнул, что при поддержке "Моспрома" компания активно развивает торгово-экономическое сотрудничество со странами арабо-мусульманского региона, Центральной и Юго-Восточной Азии.Столичные производители несырьевой неэнергетической продукции начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Также по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. На платформе можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и пройти онлайн-обучение, а также многое другое, заключили в ДИПП.

https://ria.ru/20240905/eksport-1970782428.html

https://ria.ru/20240905/indeks--1970640945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, брикс, россия