День Города: куда пойти в Москве в выходные
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУчастники независимого уличного оркестра духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина Tinto Brass Band во время выступления на юбилейном 10-м фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Столица отмечает свой праздник — Москве исполняется 877 лет. Дата не юбилейная, но в субботу и воскресенье в городе пройдет множество интересных мероприятий. Какие стоит не пропустить — в материале РИА Новости.
ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, САД "ЭРМИТАЖ" И МУЗЕЙ МОСКВЫ: ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
В этом году, как и в прошлом, на Цветном бульваре состоится фестиваль "Добрая Москва", где будут представлены ведущие социальные и благотворительные организации города. Кроме того, организуют площадки с мастер-классами, сцену для концертной программы и ярмарку сувениров, средства от продажи которых пойдут на благотворительные цели. Отличная возможность не только с удовольствием провести время всей семьей, но и сделать полезное благородное дело.
В саду "Эрмитаж" 7 сентября с 12:00 до 23:30 на большой и малой сцене ("Ракушке") пройдет фестиваль "Театральный марш". Место для встречи с ведущими столичными артистами выбрали не случайно — именно здесь когда-то зарождался МХАТ, играли премьеры по чеховским пьесам "Чайка" и "Дядя Ваня" под руководством Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Ну а теперь свои спектакли представляют московские театры. В числе участников — Театр Терезы Дуровой, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр имени Пушкина, Центр драматургии и режиссуры, Театр "Современник" и Театр на Бронной. Выступят и молодые актеры — выпускники Школы-студии МХАТ (курс Виктора Рыжакова). Будут и мюзикл, и драма, и музыкальные представления, и интерактивные шоу.
В саду "Эрмитаж" 7 сентября с 12:00 до 23:30 на большой и малой сцене ("Ракушке") пройдет фестиваль "Театральный марш". Место для встречи с ведущими столичными артистами выбрали не случайно — именно здесь когда-то зарождался МХАТ, играли премьеры по чеховским пьесам "Чайка" и "Дядя Ваня" под руководством Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Ну а теперь свои спектакли представляют московские театры. В числе участников — Театр Терезы Дуровой, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр имени Пушкина, Центр драматургии и режиссуры, Театр "Современник" и Театр на Бронной. Выступят и молодые актеры — выпускники Школы-студии МХАТ (курс Виктора Рыжакова). Будут и мюзикл, и драма, и музыкальные представления, и интерактивные шоу.
Адрес сада "Эрмитаж": улица Каретный Ряд, 3.
Люди отдыхают на Цветном бульваре в Москве
В субботу и воскресенье в Музее Москвы — праздничная программа ко Дню города. Гостей ждут лекции, мастер-классы, большой музыкальный концерт во дворе и экскурсии. В кинотеатре можно будет посмотреть и обсудить классические ленты для всей семьи.
Адрес Музея Москвы: Зубовский бульвар, 2.
"ЗАРЯДЬЕ": С ДРУЗЬЯМИ
Заключительные мероприятия Форума передовых технологий и инноваций "Москва 2030" приурочены именно ко Дню города. В парке "Зарядье" 7 сентября пройдет концерт джазового маэстро Игоря Бутмана, а затем — сборное выступление молодых отечественных исполнителей.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Народный артист России Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
Народный артист России Игорь Бутман
На той же площадке в воскресенье выступит детский танцевальный ансамбль "Непоседы". Затем покажут мюзикл о Москве, а в 20:00 состоится концерт-закрытие с участием коллективов фестивалей "Город света" и "Культурный город".
Адрес парка "Зарядье": улица Варварка, домовладение 6, строение 1.
ВДНХ, ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПУШКИНСКИЙ МУЗЕИ: С ДЕТЬМИ И КОМПАНИЕЙ
Множество праздничных мероприятий пройдет на ВДНХ. В рамках специальной программы "С днем рождения, Москва!" гостей ждут соревнования, мастер-классы и экскурсии. В Доме культуры покажут спектакль Театра комедии "Любовь и голуби". В павильоне "Гараж особого назначения" состоится лекция об уникальных медицинских, ритуальных и киносъемочных машинах. В павильоне "Космонавтика и авиация" предложат экскурсию "Москва космическая". А в павильоне "Атом" — мастер-класс для средних и старших школьников об истории атома и применении ядерной энергии.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЭкспозиция центра "Космонавтика и авиация", созданного на базе отреставрированного павильона "Космос" на ВДНХ
Экспозиция центра "Космонавтика и авиация", созданного на базе отреставрированного павильона "Космос" на ВДНХ
Будут и концерты — например, в павильоне "Азербайджан" 7 сентября коллектив High Time Orchestra исполнит саундтрек к фильму "Властелин колец. Возвращение короля". А в воскресенье на этой же площадке выступит джазовая группа Diamond Black с репертуаром на основе всемирно известных хитов мировой музыки.
Адрес ВДНХ: проспект Мира, 119.
Люди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
В Историческом музее в субботу состоится праздничная акция "С днем рождения, Москва!", включающая пешеходные экскурсии по Красной площади, а также мастер-классы в Историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года и палатах бояр Романовых. Расскажут, как строился собор Василия Блаженного, проектировали ГУМ и здание Исторического музея, когда Красная площадь приобрела современный вид и много других интересных историй о сердце столицы.
Кроме того, музей проводит экскурсию-квест "Наша древняя столица" (название такое же, как у популярной книги Натальи Кончаловской, и это не случайно) — надо будет выполнять задания и искать нужные экспонаты, постепенно погружаясь в историю Москвы.
Адрес Государственного исторического музея (ГИМ): Красная площадь, д. 1
В музее А. С. Пушкина 7 сентября откроется выставка новых поступлений. Посетителям покажут свыше 100 экспонатов. Среди них — портрет княгини Наталии Голицыной, выполненный неизвестным художником по оригинальному портрету Луи Эрсана 1824 года, а также иллюстрации к "Пиковой даме" и "Маленьким трагедиям" Александра Пушкина. А также — живописные виды Михайловского Анатолия Ларионова, биографическую пушкиниану Анатолия Елисеева.
Адрес музея А. С. Пушкина: ул. Пречистенка, 12/2.
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