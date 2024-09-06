https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971149059.html

В Молдавии назвали президентские выборы трамплином в будущее

В Молдавии назвали президентские выборы трамплином в будущее - РИА Новости, 06.09.2024

В Молдавии назвали президентские выборы трамплином в будущее

Молдавские политики рассматривают президентские выборы как трамплин, который поможет им в будущем одержать победу на парламентских выборах, заявил в пятницу... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:49

2024-09-06T18:49

2024-09-06T18:49

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авто

молдавия

игорь гросу

майя санду

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Молдавские политики рассматривают президентские выборы как трамплин, который поможет им в будущем одержать победу на парламентских выборах, заявил в пятницу председатель законодательного органа Игорь Гросу. "Многие воспринимают эти выборы как трамплин в 2025 год. Многие понимают свои шансы, но хотят проверить свои силы, выйти на публику и посмотреть, на какой электорат они могут рассчитывать", - заявил Гросу в эфире телеканал JurnalTV. По его словам, из-за этого в выборах решило участвовать довольно много кандидатов. Кроме того, сейчас претендентам на пост главы государства стало проще регистрироваться. "Новый Избирательный кодекс значительно смягчил условия участия в гонке. Если говорить о процедуре сбора подписей, то, помню, в предыдущее разы все было гораздо более педантично. Сейчас процедура упрощена, упростились условия для независимых кандидатов. Все гораздо спокойнее, более прокандидатски, более демократично. Это мотивировало некоторых, кто хочет проверить свое политическое будущее", - добавил Гросу. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

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в мире, авто, молдавия, игорь гросу, майя санду