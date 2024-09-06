Блок "Победа" провел пикет в Кишиневе против цензуры в Молдавии
Блок "Победа" провел пикет, потребовав от властей Молдавии прекратить цензуру
© Фото : Vitneanski Iurii/TelegramПредставители молдавского оппозиционного блока "Победа" на пикете в Кишиневе у здания общественной телерадиокомпании "Молдова1"
Представители молдавского оппозиционного блока "Победа" на пикете в Кишиневе у здания общественной телерадиокомпании "Молдова1"
КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Представители молдавского оппозиционного блока "Победа" провели пикет в Кишиневе у здания общественной телерадиокомпании "Молдова1", потребовав прекратить цензуру и дать слово оппозиции, сообщил в пятницу представитель блока Юрий Витнянский в своем Telegram-канале.
"В Молдове уже нет средств массовой информации. Остались только средства массовой дезинформации и пропаганды. Сегодня блок "Победа" у здания общественной теле-радио компании "Молдова1" потребовал прекратить цензуру и дать слово оппозиции. Государственные СМИ давно ничего не несут нам, кроме лжи. Нам постоянно врут, как счастливо мы заживем в Евросоюзе", - написал Витнянский.
Он отметил, что в течение двух лет в Молдавии под различными предлогами было закрыто 14 телеканалов, а для цензуры и контроля над медиа создан центр по борьбе с дезинформацией, что позволяет властям ограничивать свободу слова.
"Преимущества получают лишь подконтрольные власти СМИ. Если информационный ресурс критикует президента Санду, его могут закрыть. Закрывая независимые каналы, ПДС лишает граждан доступа к объективной информации о реальной ситуации в стране", - подчеркнул Витнянский.
Молдавская правительственная комиссия по ЧС 30 октября 2023 года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России. Также было вынесено решение о приостановлении лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и якобы недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.