https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971025384.html

Блок "Победа" провел пикет в Кишиневе против цензуры в Молдавии

Блок "Победа" провел пикет в Кишиневе против цензуры в Молдавии - РИА Новости, 06.09.2024

Блок "Победа" провел пикет в Кишиневе против цензуры в Молдавии

Представители молдавского оппозиционного блока "Победа" провели пикет в Кишиневе у здания общественной телерадиокомпании "Молдова1", потребовав прекратить... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:35

2024-09-06T12:35

2024-09-06T12:35

в мире

молдавия

кишинев

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Представители молдавского оппозиционного блока "Победа" провели пикет в Кишиневе у здания общественной телерадиокомпании "Молдова1", потребовав прекратить цензуру и дать слово оппозиции, сообщил в пятницу представитель блока Юрий Витнянский в своем Telegram-канале. "В Молдове уже нет средств массовой информации. Остались только средства массовой дезинформации и пропаганды. Сегодня блок "Победа" у здания общественной теле-радио компании "Молдова1" потребовал прекратить цензуру и дать слово оппозиции. Государственные СМИ давно ничего не несут нам, кроме лжи. Нам постоянно врут, как счастливо мы заживем в Евросоюзе", - написал Витнянский. Он отметил, что в течение двух лет в Молдавии под различными предлогами было закрыто 14 телеканалов, а для цензуры и контроля над медиа создан центр по борьбе с дезинформацией, что позволяет властям ограничивать свободу слова. "Преимущества получают лишь подконтрольные власти СМИ. Если информационный ресурс критикует президента Санду, его могут закрыть. Закрывая независимые каналы, ПДС лишает граждан доступа к объективной информации о реальной ситуации в стране", - подчеркнул Витнянский. Молдавская правительственная комиссия по ЧС 30 октября 2023 года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России. Также было вынесено решение о приостановлении лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и якобы недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20240905/partija-1970904819.html

https://ria.ru/20240905/moldavija-1970800539.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, блок "победа"