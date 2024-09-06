https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971015439.html

Молдавская оппозиция обвинила власти во влиянии на выборы в Приднестровье

Молдавская оппозиция обвинила власти во влиянии на выборы в Приднестровье - РИА Новости, 06.09.2024

Молдавская оппозиция обвинила власти во влиянии на выборы в Приднестровье

Возможное сокращение количества избирательных участков для жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) является сознательным ограничением... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:04

2024-09-06T12:04

2024-09-06T12:04

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молдавия

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Возможное сокращение количества избирательных участков для жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) является сознательным ограничением прав граждан на участие в выборах и попыткой властей Молдавии повлиять на его результаты, заявила член исполкома оппозиционной в республики Партии социалистов Ольга Чеботарь. Центральная избирательная комиссия Молдавии 4 сентября объявила о том, что намерена рассмотреть вопрос о сокращении количества избирательных участков для жителей ПМР с 41 до 31. Согласно документу, опубликованному на сайте ЦИК, сокращение числа участков связано с динамикой явки избирателей на прошлых выборах и численностью населения. "Это не что иное, как сознательное ограничение прав граждан на участие в выборах, попытка бессовестным образом повлиять на результат выборов и без того незаконного референдума… Эти действия – не что иное как избирательный шовинизм, направленный на то, чтобы осложнить участие в выборах тем, кто живет на левом берегу Днестра", - написала Чеботарь на своей странице в соцсети Facebook*. По ее мнению, это не только идет вразрез с демократическими принципами и понятиями о справедливости, но и противоречит национальным интересам республики. Чеботарь отметила, что вся оппозиция должна объединиться и потребовать от ЦИК равного доступа к избирательным правам для всех, без преференций и манипуляций. "Некоторые (жители Приднестровья – ред.) в прошлый раз (на выборах президента Молдавии в 2020 году – ред.) во многом были обмануты политконсультантами Санду и дали ей предварительный кредит доверия. На этот раз, видно, консультанты предсказывают совсем другие цифры для Санду", - пояснила она стремление властей сократить число участков для жителей Приднестровского региона. На президентских выборах в Молдавии 2020 года явка избирателей из Приднестровья составила около 32 тысяч человек, а спустя год проголосовать на досрочных парламентских выборах изъявили 29 тысяч жителей региона. В этом году президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом о евроинтеграции. На референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240905/partija-1970904819.html

https://ria.ru/20240904/pridnestrove-1970526803.html

https://ria.ru/20240905/moldavija-1970800539.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика