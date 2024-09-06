https://ria.ru/20240906/moldavija-1971140385.html

Вступление в ЕС подчинит Молдавию чужим интересам, заявила оппозиция

Вступление в ЕС подчинит Молдавию чужим интересам, заявила оппозиция - РИА Новости, 06.09.2024

Вступление в ЕС подчинит Молдавию чужим интересам, заявила оппозиция

Вступление в Евросоюз может лишить Молдавию независимости и заставить ее подчиняться чужим внешним интересам, заявила в пятницу лидер оппозиционной молдавской... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:04

2024-09-06T18:04

2024-09-06T18:08

в мире

молдавия

илан шор

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возрождение

евросоюз

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Вступление в Евросоюз может лишить Молдавию независимости и заставить ее подчиняться чужим внешним интересам, заявила в пятницу лидер оппозиционной молдавской партии "Возрождение" Наталья Параска. Ранее в пятницу Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию "Возрождение" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против". "На карту поставлено будущее нашей страны и каждой семьи. Мы твердо уверены, что Молдавия должна идти своим путем, защищая свои традиции, культуру и национальные интересы. Вступление в ЕС несет риски утраты нашей независимости и подчинения внешним интересам, которые далеки от нужд обычных граждан. Наше будущее не должно зависеть от решений, принятых далеко за пределами Молдавии", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, партия "Возрождение" будет агитировать против вступления в ЕС, потому что верит в право Молдавии самостоятельно выбирать свой путь развития. "Вместо этого мы призываем к укреплению связей с нашими традиционными партнерами, с теми, кто всегда был рядом с нами и поддерживал нашу страну в трудные моменты. Мы уверены, что будущее Молдавии должно быть основано на сильной экономике, защите национальных интересов и укреплении суверенитета и нейтрального статуса", - отмечает Параска. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, возрождение, евросоюз