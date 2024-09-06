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Депутат: власти лишают жителей Молдавии способа перевода денег из России - РИА Новости, 06.09.2024
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14:29 06.09.2024 (обновлено: 17:18 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/moldavija-1971053956.html
Депутат: власти лишают жителей Молдавии способа перевода денег из России
Депутат: власти лишают жителей Молдавии способа перевода денег из России - РИА Новости, 06.09.2024
Депутат: власти лишают жителей Молдавии способа перевода денег из России
Блокировкой платежной системы "Золотая корона" власти Молдавии лишают граждан единственного способа перевода денег из России, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:29
2024-09-06T17:18
молдавия
россия
москва
василий боля
майя санду
министерство финансов сша
всемирный банк
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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Блокировкой платежной системы "Золотая корона" власти Молдавии лишают граждан единственного способа перевода денег из России, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в Telegram-канале."Минфин США ввел новые санкции против российских компаний (в том числе "Золотой короны"), больно ударившие по гражданам Молдовы &lt;…&gt; Многие наши сограждане, трудящиеся за границей, не могут отправить домой заработанные деньги. Переводы от них зачастую — единственный источник дохода для детей и родителей, оставшихся в Молдове. В угоду Западу власть оставляет их без средств к существованию", — написал он.По словам депутата, переводы от диаспоры — один из факторов, поддерживающий внутреннее потребление и экономический рост Молдавии на протяжении многих лет. "По оценкам Всемирного банка, в 2007 году на денежные переводы приходилось порядка 30 процентов ВВП Молдовы, в 2023 году — около 12 процентов. Нынешние власти зарабатывают авторитет перед западными хозяевами за счет простого народа, уничтожая экономику страны и вводя в кризис национальную банковскую систему", — подчеркнул Боля. США 23 августа ввели санкции против примерно 400 физических лиц и компаний из России и других стран. В их числе оказался и "Центр финансовых технологий", который разрабатывает программное обеспечение для "Золотой короны". Сама система при этом под санкции не попала. После этого молдавские Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank приостановили работу с "Золотой короной". Других способов перевода денег из России в Молдавию нет.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться в конце 2020 года, после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Россия не раз призывала Молдавию прислушаться к интересам собственных граждан, не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей, а также прекратить антироссийскую риторику. Как подчеркивал МИД, Россия настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970855938.html
https://ria.ru/20240903/moldavija-1970208606.html
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молдавия, россия, москва, василий боля, майя санду, министерство финансов сша, всемирный банк
Молдавия, Россия, Москва, Василий Боля, Майя Санду, Министерство финансов США, Всемирный банк
Депутат: власти лишают жителей Молдавии способа перевода денег из России

Молдавский депутат Боля: блокировка "Золотой короны" бьет по гражданам

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Блокировкой платежной системы "Золотая корона" власти Молдавии лишают граждан единственного способа перевода денег из России, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в Telegram-канале.
«
"Минфин США ввел новые санкции против российских компаний (в том числе "Золотой короны"), больно ударившие по гражданам Молдовы <…> Многие наши сограждане, трудящиеся за границей, не могут отправить домой заработанные деньги. Переводы от них зачастую — единственный источник дохода для детей и родителей, оставшихся в Молдове. В угоду Западу власть оставляет их без средств к существованию", — написал он.
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По словам депутата, переводы от диаспоры — один из факторов, поддерживающий внутреннее потребление и экономический рост Молдавии на протяжении многих лет.
"По оценкам Всемирного банка, в 2007 году на денежные переводы приходилось порядка 30 процентов ВВП Молдовы, в 2023 году — около 12 процентов. Нынешние власти зарабатывают авторитет перед западными хозяевами за счет простого народа, уничтожая экономику страны и вводя в кризис национальную банковскую систему", — подчеркнул Боля.
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США 23 августа ввели санкции против примерно 400 физических лиц и компаний из России и других стран. В их числе оказался и "Центр финансовых технологий", который разрабатывает программное обеспечение для "Золотой короны". Сама система при этом под санкции не попала. После этого молдавские Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank приостановили работу с "Золотой короной". Других способов перевода денег из России в Молдавию нет.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться в конце 2020 года, после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Россия не раз призывала Молдавию прислушаться к интересам собственных граждан, не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей, а также прекратить антироссийскую риторику. Как подчеркивал МИД, Россия настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияМоскваВасилий БоляМайя СандуМинистерство финансов СШАВсемирный банк
 
 
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