Депутат: власти лишают жителей Молдавии способа перевода денег из России
Молдавский депутат Боля: блокировка "Золотой короны" бьет по гражданам
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Блокировкой платежной системы "Золотая корона" власти Молдавии лишают граждан единственного способа перевода денег из России, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в Telegram-канале.
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"Минфин США ввел новые санкции против российских компаний (в том числе "Золотой короны"), больно ударившие по гражданам Молдовы <…> Многие наши сограждане, трудящиеся за границей, не могут отправить домой заработанные деньги. Переводы от них зачастую — единственный источник дохода для детей и родителей, оставшихся в Молдове. В угоду Западу власть оставляет их без средств к существованию", — написал он.
По словам депутата, переводы от диаспоры — один из факторов, поддерживающий внутреннее потребление и экономический рост Молдавии на протяжении многих лет.
"По оценкам Всемирного банка, в 2007 году на денежные переводы приходилось порядка 30 процентов ВВП Молдовы, в 2023 году — около 12 процентов. Нынешние власти зарабатывают авторитет перед западными хозяевами за счет простого народа, уничтожая экономику страны и вводя в кризис национальную банковскую систему", — подчеркнул Боля.
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США 23 августа ввели санкции против примерно 400 физических лиц и компаний из России и других стран. В их числе оказался и "Центр финансовых технологий", который разрабатывает программное обеспечение для "Золотой короны". Сама система при этом под санкции не попала. После этого молдавские Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank приостановили работу с "Золотой короной". Других способов перевода денег из России в Молдавию нет.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться в конце 2020 года, после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Россия не раз призывала Молдавию прислушаться к интересам собственных граждан, не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей, а также прекратить антироссийскую риторику. Как подчеркивал МИД, Россия настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
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