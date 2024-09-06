https://ria.ru/20240906/moldavia-1971100771.html

В Молдавии оппозиционную партию зарегистрировали участником еврореферендума

В Молдавии оппозиционную партию зарегистрировали участником еврореферендума - РИА Новости, 06.09.2024

В Молдавии оппозиционную партию зарегистрировали участником еврореферендума

Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию "Возрождение" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:22

2024-09-06T16:22

2024-09-06T16:22

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илан шор

игорь додон

возрождение

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию "Возрождение" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение озвучила в пятницу глава ЦИК Анжела Караман. Партия подала 3 сентября документы в ЦИК для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз с позицией против евроинтегации. "Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию "Возрождение" в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "нет"", - заявила Караман на заседании Центризбиркома. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, возрождение