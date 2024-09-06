В Молдавии оппозиционную партию зарегистрировали участником еврореферендума
ЦИК Молдавии зарегистрировал партию "Возрождение" на референдуме о ЕС
© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию "Возрождение" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение озвучила в пятницу глава ЦИК Анжела Караман.
Партия подала 3 сентября документы в ЦИК для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз с позицией против евроинтегации.
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"Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию "Возрождение" в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "нет"", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?"
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
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