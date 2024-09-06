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На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 06.09.2024
На МКАД восстановили движение после ДТП
Восстановлено движение после ДТП на 43-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:59
2024-09-06T01:59
2024-09-06T01:59
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Восстановлено движение после ДТП на 43-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В четверг вечером ведомство сообщало, что на внешней стороне 43-го километра МКАД в Москве загорелся автомобиль, в последствии чего движение было затруднено. "Движение на внешней стороне 43-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На МКАД восстановили движение после ДТП
На внешней стороне 43-го километра МКАД восстановили движение после ДТП