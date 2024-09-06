https://ria.ru/20240906/mkad-1970943681.html

На МКАД восстановили движение после ДТП

На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 06.09.2024

На МКАД восстановили движение после ДТП

Восстановлено движение после ДТП на 43-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T01:59

2024-09-06T01:59

2024-09-06T01:59

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Восстановлено движение после ДТП на 43-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В четверг вечером ведомство сообщало, что на внешней стороне 43-го километра МКАД в Москве загорелся автомобиль, в последствии чего движение было затруднено. "Движение на внешней стороне 43-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия