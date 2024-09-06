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Мизулина назвала основные источники фейков о выборах - РИА Новости, 06.09.2024
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17:44 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mizulina-1971134782.html
Мизулина назвала основные источники фейков о выборах
Мизулина назвала основные источники фейков о выборах - РИА Новости, 06.09.2024
Мизулина назвала основные источники фейков о выборах
Основной источник появления фейков о выборах - WhatsApp и TikTok, но и в Telegram их будет достаточно, считает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:44
2024-09-06T17:44
политика
технологии
курская область
москва
екатерина мизулина
whatsapp inc.
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основной источник появления фейков о выборах - WhatsApp и TikTok, но и в Telegram их будет достаточно, считает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Основной источник фейков - традиционно WhatsApp или TikTok, где оригинально появляются сюжеты, и дальше они попадают во все другие медиа. Конечно, много фейков и в Telegram, но чаще всего именно оригинальные сюжеты появляются в TikTok или WhatsApp. Очень много разных интерпретаций мы можем увидеть уже в последующем. Конечно, я думаю, что в Telegram будет достаточно много с учетом работы и украинской пропаганды", - сказала Мизулина журналистам в ходе посещения общественного штаба по наблюдению за выборами. Она добавила, что традиционно мониторится дезинформация, которая распространяется о выборах. "Видели определенные методические материалы по разгону фейков в ходе этих выборов осенних. Ждем, что появятся в ближайшие дни фейки, связанные с приграничными территориями, особенно с Курской областью. Но будем внимательно следить за ситуацией и, конечно, опровергать эту информацию по мере ее поступления", - добавила Мизулина. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, технологии, курская область, москва, екатерина мизулина, whatsapp inc., telegram, tiktok, задержание павла дурова во франции
Политика, Технологии, Курская область, Москва, Екатерина Мизулина, WhatsApp Inc., Telegram, TikTok, Задержание Павла Дурова во Франции
Мизулина назвала основные источники фейков о выборах

Мизулина: основной источник появления фейков о выборах - WhatsApp и TikTok

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основной источник появления фейков о выборах - WhatsApp и TikTok, но и в Telegram их будет достаточно, считает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"Основной источник фейков - традиционно WhatsApp или TikTok, где оригинально появляются сюжеты, и дальше они попадают во все другие медиа. Конечно, много фейков и в Telegram, но чаще всего именно оригинальные сюжеты появляются в TikTok или WhatsApp. Очень много разных интерпретаций мы можем увидеть уже в последующем. Конечно, я думаю, что в Telegram будет достаточно много с учетом работы и украинской пропаганды", - сказала Мизулина журналистам в ходе посещения общественного штаба по наблюдению за выборами.
Она добавила, что традиционно мониторится дезинформация, которая распространяется о выборах.
"Видели определенные методические материалы по разгону фейков в ходе этих выборов осенних. Ждем, что появятся в ближайшие дни фейки, связанные с приграничными территориями, особенно с Курской областью. Но будем внимательно следить за ситуацией и, конечно, опровергать эту информацию по мере ее поступления", - добавила Мизулина.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаТехнологииКурская областьМоскваЕкатерина МизулинаWhatsApp Inc.TelegramTikTokЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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