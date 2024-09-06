https://ria.ru/20240906/mizulina-1971134782.html

Мизулина назвала основные источники фейков о выборах

Мизулина назвала основные источники фейков о выборах - РИА Новости, 06.09.2024

Мизулина назвала основные источники фейков о выборах

Основной источник появления фейков о выборах - WhatsApp и TikTok, но и в Telegram их будет достаточно, считает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:44

2024-09-06T17:44

2024-09-06T17:44

политика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основной источник появления фейков о выборах - WhatsApp и TikTok, но и в Telegram их будет достаточно, считает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Основной источник фейков - традиционно WhatsApp или TikTok, где оригинально появляются сюжеты, и дальше они попадают во все другие медиа. Конечно, много фейков и в Telegram, но чаще всего именно оригинальные сюжеты появляются в TikTok или WhatsApp. Очень много разных интерпретаций мы можем увидеть уже в последующем. Конечно, я думаю, что в Telegram будет достаточно много с учетом работы и украинской пропаганды", - сказала Мизулина журналистам в ходе посещения общественного штаба по наблюдению за выборами. Она добавила, что традиционно мониторится дезинформация, которая распространяется о выборах. "Видели определенные методические материалы по разгону фейков в ходе этих выборов осенних. Ждем, что появятся в ближайшие дни фейки, связанные с приграничными территориями, особенно с Курской областью. Но будем внимательно следить за ситуацией и, конечно, опровергать эту информацию по мере ее поступления", - добавила Мизулина. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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