https://ria.ru/20240906/mizulina-1971046234.html
Мизулина проголосовала онлайн на выборах в Москве
Мизулина проголосовала онлайн на выборах в Москве - РИА Новости, 06.09.2024
Мизулина проголосовала онлайн на выборах в Москве
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала онлайн на выборах в Москве, такой способ голосования она назвала самым... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:03
2024-09-06T14:03
2024-09-06T14:03
политика
москва
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_0:86:2560:1526_1920x0_80_0_0_8d231befab17d330c8275d437940b780.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала онлайн на выборах в Москве, такой способ голосования она назвала самым удобным. "В этот раз я, как и многие жители нашей страны, голосовала электронно, мне кажется, что это очень удобный формат: быстро, можно сделать это из дома и в участке", – рассказала Мизулина во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Она добавила, что молодежь предпочитает электронное голосование из-за удобства. "У молодёжи очень большой интерес к выборному процессу, мы это видели и на президентской кампании, и сейчас. Многие хотят быть наблюдателями, кандидатами, волонтерить на выборах... Москва очень активно привлекает молодежь к выборному процессу", – добавила она. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 в воскресенье.
https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_6f7a31c5189dfca9db36a802b3e74c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, московская городская дума
Политика, Москва, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Московская городская дума
Мизулина проголосовала онлайн на выборах в Москве
Мизулина заявила, что проголосовала онлайн на выборах в Москве
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала онлайн на выборах в Москве, такой способ голосования она назвала самым удобным.
"В этот раз я, как и многие жители нашей страны, голосовала электронно, мне кажется, что это очень удобный формат: быстро, можно сделать это из дома и в участке", – рассказала Мизулина во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Она добавила, что молодежь предпочитает электронное голосование из-за удобства.
"У молодёжи очень большой интерес к выборному процессу, мы это видели и на президентской кампании, и сейчас. Многие хотят быть наблюдателями, кандидатами, волонтерить на выборах... Москва очень активно привлекает молодежь к выборному процессу", – добавила она.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 в воскресенье.