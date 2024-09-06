https://ria.ru/20240906/mizulina-1971046234.html

Мизулина проголосовала онлайн на выборах в Москве

Мизулина проголосовала онлайн на выборах в Москве - РИА Новости, 06.09.2024

Мизулина проголосовала онлайн на выборах в Москве

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала онлайн на выборах в Москве, такой способ голосования она назвала самым... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:03

2024-09-06T14:03

2024-09-06T14:03

политика

москва

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

московская городская дума

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала онлайн на выборах в Москве, такой способ голосования она назвала самым удобным. "В этот раз я, как и многие жители нашей страны, голосовала электронно, мне кажется, что это очень удобный формат: быстро, можно сделать это из дома и в участке", – рассказала Мизулина во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Она добавила, что молодежь предпочитает электронное голосование из-за удобства. "У молодёжи очень большой интерес к выборному процессу, мы это видели и на президентской кампании, и сейчас. Многие хотят быть наблюдателями, кандидатами, волонтерить на выборах... Москва очень активно привлекает молодежь к выборному процессу", – добавила она. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 в воскресенье.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, москва, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, московская городская дума