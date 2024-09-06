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Минобрнауки начало прием заявок на премию "За верность науке" - РИА Новости, 06.09.2024
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18:29 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/minobrnauki-1971145390.html
Минобрнауки начало прием заявок на премию "За верность науке"
Минобрнауки начало прием заявок на премию "За верность науке" - РИА Новости, 06.09.2024
Минобрнауки начало прием заявок на премию "За верность науке"
Минобрнауки РФ дало старт приему заявок на участие в X Всероссийской премии "За верность науке", сбор продлится до 25 сентября, сообщил в ходе заседания... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:29
2024-09-06T18:29
россия
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минобрнауки РФ дало старт приему заявок на участие в X Всероссийской премии "За верность науке", сбор продлится до 25 сентября, сообщил в ходе заседания президиума заместитель министра Денис Секиринский. "Предлагается утвердить следующие сроки: с 6 сентября по 25 мы… объявляем сбор заявок, с 26 по 29 сентября мы проводим формальный отбор на соответствие и несоответствие представленных номинаций. С 30 сентября по 9 октября мы проведем первый тур… После этого будут опубликованы шорт-листы, финальный тур пройдет с 12 октября по 21 октября", - сказал Секиринский, добавив, что торжественная церемония присуждения премии пройдет 28 октября. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, премия с каждым годом должна становиться престижней, за это надо бороться. Премия "За верность науке" существует с 2015 года. С 2022 года она проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, которое объявил президент России Владимир Путин. Номинации юбилейной премии будут представлены тремя тематическими блоками, каждый из которых отражает ключевые направления развития и ценности Десятилетия: "Популяризаторы науки", "Престиж науки в обществе", "Наука для всей семьи".
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россия, валерий фальков, владимир путин
Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин
Минобрнауки начало прием заявок на премию "За верность науке"

Минобрнауки объявило сбор заявок на участие в премии "За верность науке"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗдание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве
Здание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Здание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минобрнауки РФ дало старт приему заявок на участие в X Всероссийской премии "За верность науке", сбор продлится до 25 сентября, сообщил в ходе заседания президиума заместитель министра Денис Секиринский.
"Предлагается утвердить следующие сроки: с 6 сентября по 25 мы… объявляем сбор заявок, с 26 по 29 сентября мы проводим формальный отбор на соответствие и несоответствие представленных номинаций. С 30 сентября по 9 октября мы проведем первый тур… После этого будут опубликованы шорт-листы, финальный тур пройдет с 12 октября по 21 октября", - сказал Секиринский, добавив, что торжественная церемония присуждения премии пройдет 28 октября.
По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, премия с каждым годом должна становиться престижней, за это надо бороться.
Премия "За верность науке" существует с 2015 года. С 2022 года она проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, которое объявил президент России Владимир Путин.
Номинации юбилейной премии будут представлены тремя тематическими блоками, каждый из которых отражает ключевые направления развития и ценности Десятилетия: "Популяризаторы науки", "Престиж науки в обществе", "Наука для всей семьи".
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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