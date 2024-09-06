https://ria.ru/20240906/minoborony-1971128261.html
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:28
2024-09-06T17:28
2024-09-06T17:47
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971126070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_706e041c9f32802264f66ce7c3277169.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, что после применения авиационных ракет по разведанным целям противника экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что личный состав и техника украинских войск были успешно уничтожены, добавили в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971126070_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_572d736439bc7876ceccd613112b8ca2.jpg
Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
2024-09-06T17:28
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Брянская область
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
МО РФ: Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в Курской области