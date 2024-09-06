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Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 06.09.2024 (обновлено: 17:47 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/minoborony-1971128261.html
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:28
2024-09-06T17:47
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
валерий герасимов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, что после применения авиационных ракет по разведанным целям противника экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что личный состав и техника украинских войск были успешно уничтожены, добавили в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
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курская область
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Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Брянская область
Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.
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Вчера, 16:15
Отмечается, что после применения авиационных ракет по разведанным целям противника экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
Разведка доложила, что личный состав и техника украинских войск были успешно уничтожены, добавили в министерстве.
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Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВалерий ГерасимовВладимир ПутинБрянская область
 
 
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