https://ria.ru/20240906/minoborony-1971128261.html

Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024

Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:28

2024-09-06T17:28

2024-09-06T17:47

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

валерий герасимов

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, что после применения авиационных ракет по разведанным целям противника экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что личный состав и техника украинских войск были успешно уничтожены, добавили в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html

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https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области 2024-09-06T17:28 true PT0M18S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, брянская область