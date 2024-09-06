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Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 06.09.2024
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15:45 06.09.2024 (обновлено: 15:51 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/minoborony-1971086166.html
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 06.09.2024
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад и отразила 14 контратак ВСУ, потери противника превысили 3350... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:45
2024-09-06T15:51
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад и отразила 14 контратак ВСУ, потери противника превысили 3350 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. Отражены 14 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 августа по 6 сентября."Противник потерял свыше 3350 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, из них двадцать одно из числа поставленных западными странами", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 3350 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад и отразила 14 контратак ВСУ, потери противника превысили 3350 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. Отражены 14 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 августа по 6 сентября.
"Противник потерял свыше 3350 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, из них двадцать одно из числа поставленных западными странами", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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