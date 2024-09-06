https://ria.ru/20240906/minoborony-1971086166.html

Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 06.09.2024

Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад и отразила 14 контратак ВСУ, потери противника превысили 3350... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:45

2024-09-06T15:45

2024-09-06T15:51

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад и отразила 14 контратак ВСУ, потери противника превысили 3350 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. Отражены 14 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 августа по 6 сентября."Противник потерял свыше 3350 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, из них двадцать одно из числа поставленных западными странами", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф