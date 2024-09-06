https://ria.ru/20240906/minoborony-1971048171.html

Группировка "Север" за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024

Группировка "Север" за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье

Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили две атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов и сорвали попытки атак в направлении трех... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:08

2024-09-06T14:08

2024-09-06T14:08

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россия

вооруженные силы украины

курская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили две атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов и сорвали попытки атак в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка", - говорится в сводке военного ведомства. "В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240906/vsu-1971044550.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)