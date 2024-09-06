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Группировка "Север" за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.09.2024
Группировка "Север" за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье
Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили две атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов и сорвали попытки атак в направлении трех... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:08
2024-09-06T14:08
2024-09-06T14:08
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили две атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов и сорвали попытки атак в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка", - говорится в сводке военного ведомства. "В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье
Минобороны: силы "Севера" за сутки уничтожили до 30 военных курском приграничье
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили две атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов и сорвали попытки атак в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка", - говорится в сводке военного ведомства.
"В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.