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ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:05
2024-09-06T14:05
2024-09-06T14:05
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области
Авиация и артиллерия нанесли поражение ВСУ у 14 курских населенных пунктов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость", - говорится в сообщении.